«Извини, Настенька!»: Джигурда не пришёл на юбилей Волочковой из-за скандала с женой

22 января 2026, 12:23

Джигурда пропустил 50-летие Волочковой после ультиматума супруги

Никита Джигурда (Фото: Instagram* / @instadzhigurda)

Никита Джигурда не смог лично поздравить Анастасию Волочкову с 50-летием и ограничился дистанционным поздравлением в соцсетях.





Артист признался, что пропустил праздник из-за серьёзного конфликта с женой Мариной Анисиной.



По словам Джигурды, он заранее пообещал Волочковой приехать на торжество, однако после того как супруга узнала о его планах, ситуация резко изменилась. Анисина устроила скандал и поставила артисту жёсткий ультиматум.



Жена пригрозила разводом и заявила, что соберёт его вещи, если он всё же поедет поздравлять балерину. Джигурда отметил, что не смог переубедить супругу, учитывая её характер и прошлые конфликты между ней и Волочковой.





«Зная характер богини Анис и то, что Настя неоднократно оскорбляла Марину, я не смог переубедить свою супругу и стал подкаблучником! Извини меня, Настенька!», — написал артист.