«Извини, Настенька!»: Джигурда не пришёл на юбилей Волочковой из-за скандала с женой
Джигурда пропустил 50-летие Волочковой после ультиматума супруги
Никита Джигурда не смог лично поздравить Анастасию Волочкову с 50-летием и ограничился дистанционным поздравлением в соцсетях.
Артист признался, что пропустил праздник из-за серьёзного конфликта с женой Мариной Анисиной.
По словам Джигурды, он заранее пообещал Волочковой приехать на торжество, однако после того как супруга узнала о его планах, ситуация резко изменилась. Анисина устроила скандал и поставила артисту жёсткий ультиматум.
Жена пригрозила разводом и заявила, что соберёт его вещи, если он всё же поедет поздравлять балерину. Джигурда отметил, что не смог переубедить супругу, учитывая её характер и прошлые конфликты между ней и Волочковой.
«Зная характер богини Анис и то, что Настя неоднократно оскорбляла Марину, я не смог переубедить свою супругу и стал подкаблучником! Извини меня, Настенька!», — написал артист.В качестве компенсации Джигурда записал видеопоздравление, в котором исполнил для Волочковой песню под гитару и вновь назвал её «божественной».