Увела мужа у Лагоды, сходила на «голую вечеринку» и перенесла операцию: певице Ольге Орловой 48 лет. Как живет звезда группы «Блестящие»
Ольга Юрьевна Орлова — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая. Она вошла в историю отечественного шоу-бизнеса как одна из первых участниц легендарной поп-группы «Блестящие». 13 ноября артистке исполняется 48 лет. О творческом пути, личной жизни и испытаниях, через которые ей довелось пройти, расскажет «Радио 1».
Биография Ольги Орловой: ранние годы и образованиеОльга Орлова родилась 13 ноября 1977 года в Москве. Ее отец, Юрий Владимирович Носов, работал врачом, а мать, Галина Егоровна Носова, была экономистом.
С раннего детства Ольга проявляла творческие способности и обучалась игре на фортепиано в музыкальной школе. Однако родители настояли, чтобы дочь получила серьезное образование. После школы она поступила в Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (позже присоединённый к РЭУ им. Г. В. Плеханова), где получила диплом экономиста.
Начало музыкальной карьеры: группа «Блестящие»Путь в музыку для Ольги Орловой начался, когда ей было всего 18 лет. В 1995 году она прошла кастинг в создаваемую композитором Андреем Грозным и продюсером Андреем Шлыковым поп-группу «Блестящие». Именно тогда Ольга сменила фамилию Носова на сценический псевдоним — Орлова.
В коллективе она не только исполняла вокальные партии, но и писала песни. За время её участия группа выпустила несколько альбомов:
- 1996 год — «Там, только там»;
- 1998 год — «Просто мечты»;
- 2000 год — «О любви»;
- 2003 год — «Апельсиновый рай».
Завершение музыкальной карьерыВ 2007 году Орлова вновь появилась на сцене вместе с бывшими участницами «Блестящих» в рамках премии MTV Russia Music Awards. Артистки исполнили попурри из хитов «Там, только там», «Облака», «Ча-ча-ча», «Чао, бамбина», «Апельсиновая песня» и «Восточные сказки».
После этого Ольга объявила, что 2007 год станет финальным в её музыкальной карьере. Однако спустя восемь лет она вернулась на сцену: в 2015 году выпустила сингл «Птица» и вновь начала записывать песни.
Ольга Орлова в кино: фильмографияПервую роль Ольга Орлова сыграла в 14 лет — в фильме «Анна Карамазофф» режиссёра Рустама Хамдамова, где исполнила образ девочки Мари. Премьера состоялась в 1991 году на Каннском кинофестивале, но картина так и не вышла в широкий прокат.
После ухода из «Блестящих» артистка продолжила сниматься в кино. Среди её работ:
- 2003 год — «Золотой век» (роль Ольги);
- 2006 год — «Любовь-морковь» (Лена, подруга Марины) и 2008 год — продолжение фильма;
- 2010 год — «Зайцев, жги! История шоумена» (камео), «Зимний сон» (Юлия), «Ирония любви» (Женя);
- 2011 год — «Любовь-морковь 3» и «Моя безумная семья» (Клавдиева);
- 2012 год — «Два газетчика» (роль Соловьёвой).
Дружба и трагедия: Жанна Фриске и Ольга ОрловаНастоящим ударом для певицы стала смерть близкой подруги Жанны Фриске в 2015 году. Женщины были знакомы около двадцати лет, их связывала крепкая дружба ещё со времён участия в «Блестящих». После смерти Жанны Орлова призналась, что потеря заставила её пересмотреть взгляды на жизнь.
В память о подруге Ольга записала песню «Прощай, мой друг» и стала крестной матерью сына Жанны — Платона. Артистка неоднократно отмечала, что старалась заботиться о мальчике, но прекрасно понимала — заменить мать невозможно.
Позже разразился громкий конфликт внутри семьи Фриске. Спор дошёл до суда в 2016 году, а общественность активно обсуждала происходящее в ток-шоу «Пусть говорят». Ольга старалась держаться в стороне, но скандал коснулся и её: отец Жанны обвинил Орлову в неискренности и желании использовать имя подруги для пиара. Певица ответила сдержанно, подчеркнув, что всегда относилась к Жанне с любовью и уважением.
Скандал вокруг «голой вечеринки»В декабре 2023 года имя Орловой вновь оказалось в центре общественного внимания. Она числилась среди гостей «голой вечеринки» блогерши Насти Ивлеевой. Позже певица публично извинилась, признав, что участие в мероприятии было ошибкой, хотя отметила, что встреча носила частный характер и никто не ожидал такого резонанса.
Личная жизнь Ольги Орловой: мужья и детиПервый официальный брак Ольги Орловой был с бизнесменом Александром Кармановым. Союз длился с 2001 по 2004 год. В браке родился сын Артем. Однако история их отношений была омрачена скандалом: на тот момент Александр состоял в гражданском браке с певицей Натальей Лагодой.
«Как-то ко мне в гости наведалась Оля Орлова. Мы с ней сели, поболтали о том о сем. Узнав о ее беременности, я от души поздравила Олю. И тут она мне выдает: "Нет, ты не поняла, я от твоего Саши беременна". Меня словно кипятком ошпарило, и я от души ей как следует врезала. А потом мне просто расхотелось жить», — рассказывала Наталья.Мужчина женился на Орловой, оставив Лагоду одну с восьмилетнем сыном. Вскоре с женщиной произошла трагедия, после которой она впала в кому. Врачи не были уверены, что она выживет. Восстановление заняло восемь месяцев. Позже Орлова отрицала версию, что была знакома с Натальей лично, и пояснила, что трагедия произошла, когда их сыну с Кармановым уже исполнилось полгода.
«Мы с Александром начали жить вместе летом 2000 года. Наталья рассказывала журналистам, что пыталась совершить самоубийство, как только узнала о нас с Александром, да еще якобы от меня. Но это не так. Трагедия с Натальей случилась в сентябре 2001-го, когда нашему с Сашей сыну исполнилось полгода. И я никогда не была с ней лично знакома!» — говорила Ольга.После развода с Кармановым Орлова встречалась с режиссёром Ренатом Давлетьяровым (2004–2010), а затем с бизнесменом Ильей Платоновым, генеральным директором компании «Авалон-Инвест» (2011–2018). Осенью 2021 года певица вышла замуж за бизнесмена Валерия Масалова. 7 февраля 2023 года супруги объявили о рождении дочери Анны.
Ольга Орлова сегодня: проблемы со здоровьемВ начале 2024 года артистка рассказала о проблемах со здоровьем. Она пожаловалась на боли и онемение в руках и ногах. Врачи диагностировали у неё остеоартрит локтевых суставов, остеохондроз и остеопороз. Позже добавились и сложности со зрением: певице потребовалась операция по замене хрусталиков. В декабре 2024 года она успешно перенесла хирургическое вмешательство.
Сегодня Ольга Орлова называет главным приоритетом заботу о дочери. Однако о творчестве певица тоже не забывает: весной 2025 года певица выпустила новый трек «О неприличном», а в апреле стала героиней программы «Малахов» на телеканале «Россия-1». Съемочная группа побывала у нее дома.
В октябре 2025 года на медиаплатформе «Смотрим» стартовало новое шоу «Может, хватит?!», где Ольга Орлова выступает ведущей.