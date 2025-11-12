Увела мужа у Лагоды, сходила на «голую вечеринку» и перенесла операцию: певице Ольге Орловой 48 лет. Как живет звезда группы «Блестящие»

12 ноября 2025, 12:30

Ольга Орлова (фото: Instagram* / olgaorlova1311)

Ольга Юрьевна Орлова — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая. Она вошла в историю отечественного шоу-бизнеса как одна из первых участниц легендарной поп-группы «Блестящие». 13 ноября артистке исполняется 48 лет. О творческом пути, личной жизни и испытаниях, через которые ей довелось пройти, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Ольги Орловой: ранние годы и образование Начало музыкальной карьеры: группа «Блестящие» Завершение музыкальной карьеры Ольга Орлова в кино: фильмография Дружба и трагедия: Жанна Фриске и Ольга Орлова Скандал вокруг «голой вечеринки» Личная жизнь Ольги Орловой: мужья и дети Ольга Орлова сегодня: проблемы со здоровьем

Биография Ольги Орловой: ранние годы и образование

Начало музыкальной карьеры: группа «Блестящие»

Ольга Орлова (фото: Instagram* / olgaorlova1311)



1996 год — «Там, только там»;

1998 год — «Просто мечты»;

2000 год — «О любви»;

2003 год — «Апельсиновый рай».

Завершение музыкальной карьеры

Ольга Орлова в кино: фильмография

2003 год — «Золотой век» (роль Ольги);

2006 год — «Любовь-морковь» (Лена, подруга Марины) и 2008 год — продолжение фильма;

2010 год — «Зайцев, жги! История шоумена» (камео), «Зимний сон» (Юлия), «Ирония любви» (Женя);

2011 год — «Любовь-морковь 3» и «Моя безумная семья» (Клавдиева);

2012 год — «Два газетчика» (роль Соловьёвой).

Дружба и трагедия: Жанна Фриске и Ольга Орлова

Ольга Орлова и Жанна Фриске (фото: Instagram* / olgaorlova1311)



Скандал вокруг «голой вечеринки»

Личная жизнь Ольги Орловой: мужья и дети

«Как-то ко мне в гости наведалась Оля Орлова. Мы с ней сели, поболтали о том о сем. Узнав о ее беременности, я от души поздравила Олю. И тут она мне выдает: "Нет, ты не поняла, я от твоего Саши беременна". Меня словно кипятком ошпарило, и я от души ей как следует врезала. А потом мне просто расхотелось жить», — рассказывала Наталья.

«Мы с Александром начали жить вместе летом 2000 года. Наталья рассказывала журналистам, что пыталась совершить самоубийство, как только узнала о нас с Александром, да еще якобы от меня. Но это не так. Трагедия с Натальей случилась в сентябре 2001-го, когда нашему с Сашей сыну исполнилось полгода. И я никогда не была с ней лично знакома!» — говорила Ольга.

Ольга Орлова с мужем (фото: Instagram* / olgaorlova1311)



Ольга Орлова сегодня: проблемы со здоровьем