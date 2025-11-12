Врачи предостерегли Лепса от активности с Авророй Кибой из-за проблем с сердцем
63-летнему певцу Григорию Лепсу рекомендовано быть осторожным в общении с 19-летней невестой Авророй. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как уточняется, артист давно страдает от повышенного давления и недавно его пригласили на диспансеризацию по месту жительства. В рамках обследования ему обещают провести полный комплекс анализов, чтобы контролировать состояние здоровья.
Специалисты отметили, что стресс, волнение и нагрузка на сердце вкупе с игнорированием лечения могут спровоцировать серьёзные осложнения, включая гипертонический криз. Недосып, нарушения диеты и алкоголь усугубляют риски.
В октябре Лепс экстренно госпитализировался с интоксикацией и был вынужден отменить концерты. Теперь врачи настоятельно рекомендуют певцу соблюдать осторожность во всех аспектах жизни.
