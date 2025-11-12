Седокова прокомментировала слухи о романе с футболистом «Спартака»

12 ноября 2025, 11:07

Седокова опровергла слухи об отношениях с футболистом «Спартака»

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова отреагировала на появившиеся в Сети слухи о её романе с футболистом московского «Спартака». Соответствующее заявление артистка опубликовала в своём Telegram-канале.





Поводом для обсуждений стала фотография, где Седокова позирует в носках с символикой «Спартака» на фоне букетов роз. Поклонники предположили, что предмет гардероба принадлежит её новому возлюбленному-футболисту.



Певица решительно опровергла эти догадки, объяснив, что носки оказались у неё случайно.





«С футболистом ни из какой команды я не встречаюсь. Это сын пять минут тренировался в их детской секции – и почему-то эти носки однажды оказались в моём шкафу», – пояснила Седокова.