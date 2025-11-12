Седокова прокомментировала слухи о романе с футболистом «Спартака»
Седокова опровергла слухи об отношениях с футболистом «Спартака»
Певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова отреагировала на появившиеся в Сети слухи о её романе с футболистом московского «Спартака». Соответствующее заявление артистка опубликовала в своём Telegram-канале.
Поводом для обсуждений стала фотография, где Седокова позирует в носках с символикой «Спартака» на фоне букетов роз. Поклонники предположили, что предмет гардероба принадлежит её новому возлюбленному-футболисту.
Певица решительно опровергла эти догадки, объяснив, что носки оказались у неё случайно.
«С футболистом ни из какой команды я не встречаюсь. Это сын пять минут тренировался в их детской секции – и почему-то эти носки однажды оказались в моём шкафу», – пояснила Седокова.
Напомним, в последнее время артистка часто посещает футбольные матчи и получает роскошные букеты от таинственного поклонника, что и породило разговоры о новом романе. Однако сама Седокова подчеркнула, что подобные слухи беспочвенны, и заявила, что хранит все доказательства переписки – при необходимости она готова их обнародовать.