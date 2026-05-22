Тайная дочь, вдова и кровная наследница: кто получит 65-миллионное наследство Юрия Мороза и за что Дарья Мороз воюет с Викторией Исаковой

22 мая 2026, 17:23

Дарья Мороз (Фото: Инстаграм*@d_moroz)

Потеряв мать в 16 лет и чудом выжив сама, Дарья Мороз спустя годы вновь осталась сиротой. С уходом режиссера Юрия Мороза рухнул не только привычный мир, но и исчезла последняя надежда на примирение с Викторией Исаковой. Теперь двух успешных актрис, которых разделяла пропасть в семь лет и старая семейная травма, объединяет лишь одно: дележ империи покойного, где на кону — элитный особняк, квартира в Москве и дом, хранящий память о погибшей матери. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сломанное детство, гибель мамы и чужая женщина в доме Кому достанется империя режиссёра и почему мир рухнул после его смерти Что говорят юристы о наследстве Юрия Мороза и при чём здесь внебрачные дети

Сломанное детство, гибель мамы и чужая женщина в доме



Юрий Мороз (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Раньше была привычка позвонить папе, спросить совет. А теперь я могу только предположить, что он ответил бы мне», — поделилась Дарья журналу «Собака.ru».

«Для меня всегда было важно приехать 31 декабря к папе… А в этот раз впервые ехать было не к кому», — с болью рассказывала Мороз в интервью.

Кому достанется империя режиссёра и почему мир рухнул после его смерти

Пощёчина Прилучному и тайная беременность: что заставило Карину Разумовскую уйти из «Мажора» и исчезнуть с экранов?

Что говорят юристы о наследстве Юрия Мороза и при чём здесь внебрачные дети



Виктория Исакова (Фото: Инстаграм*@v_isakova)

«Имущество покойного режиссёра в равных долях поделят между собой наследники первой очереди: вдова Мороза, актриса Виктория Исакова, а также две его дочери — старшая Дарья и младшая Варвара», — цитирует слова юриста Хаминского «Газета.RU».

«У известных людей после смерти нередко появляются мнимые или настоящие внебрачные дети, которые тоже начинают претендовать на часть наследства. В таких случаях своё родство они должны будут подтвердить в судебном порядке, и в случае положительного решения нынешним наследникам придётся поделиться наследуемым имуществом», — объяснил Хаминский.