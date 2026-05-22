Тайная дочь, вдова и кровная наследница: кто получит 65-миллионное наследство Юрия Мороза и за что Дарья Мороз воюет с Викторией Исаковой
Потеряв мать в 16 лет и чудом выжив сама, Дарья Мороз спустя годы вновь осталась сиротой. С уходом режиссера Юрия Мороза рухнул не только привычный мир, но и исчезла последняя надежда на примирение с Викторией Исаковой. Теперь двух успешных актрис, которых разделяла пропасть в семь лет и старая семейная травма, объединяет лишь одно: дележ империи покойного, где на кону — элитный особняк, квартира в Москве и дом, хранящий память о погибшей матери. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сломанное детство, гибель мамы и чужая женщина в доме14 июля, спустя сутки после утраты отца, в соцсетях Дарьи Мороз появились пронзительные строки: «От нас ушёл наш прекрасный Юрочка! Папася Юрася. Никак иначе мы его не называли. Наши сердца полны любви и благодарности за каждую минуту, проведённую вместе». Трогательно, искренне — именно так чувствует дочь, потерявшая самого родного человека. Подобное горе актриса уже переживала. В 16 лет Дарья лишилась матери. Марина Левтова погибла в аварии на снегоходе в феврале 2000 года.
А сама девочка, сидевшая за спиной, чудом выжила, отделавшись переломами. Вскоре в опустевший дом вошла чужая женщина — молодая, красивая — и заняла место той, которую не заменит никто. Виктории Исаковой тогда было двадцать четыре, падчерице — семнадцать. Всего семь лет разницы, превратившиеся в пропасть. Конфликт зрел годами, но вслух о нём не говорили. Обе делали вид, что всё в порядке, ради Юрия Павловича, который тщетно пытался навести порядок в семье. Дарья Мороз спустя полгода после смерти отца — известного режиссёра Юрия Мороза — откровенно рассказала о своих переживаниях.
«Раньше была привычка позвонить папе, спросить совет. А теперь я могу только предположить, что он ответил бы мне», — поделилась Дарья журналу «Собака.ru».Актриса призналась, что после ухода папы ощущает себя «самой взрослой в семье» и пока не обрела новый жизненный фундамент. Особенно тяжело ей было в первый Новый год без родного и близкого человека.
«Для меня всегда было важно приехать 31 декабря к папе… А в этот раз впервые ехать было не к кому», — с болью рассказывала Мороз в интервью.
Кому достанется империя режиссёра и почему мир рухнул после его смертиДве успешные актрисы, Дарья Мороз и Виктория Исакова, потеряли единственное, что их связывало, — Юрия Мороза. С его смертью надежды на примирение рухнули, уступив место дележу наследства.
Пощёчина Прилучному и тайная беременность: что заставило Карину Разумовскую уйти из «Мажора» и исчезнуть с экранов?
Состояние режиссёра оценивается более чем в 65 млн рублей и включает три ключевых объекта: дом в деревне Глушь, где прошло детство Дарьи и жива память о её погибшей матери Марине Левтовой; московскую квартиру и подмосковный коттедж с камином и патефоном.
Что говорят юристы о наследстве Юрия Мороза и при чём здесь внебрачные детиПравовая сторона вопроса выглядит следующим образом: на момент смерти режиссёр был женат на Анастасии Сорокиной (брак с 2020 года). Именно она является официальной вдовой и наследницей. Однако Виктория Исакова, бывшая жена, с которой Мороз прожил более 20 лет, имеет законное право требовать через суд выделения своей супружеской доли — половины всего имущества, нажитого в период их брака (1991–2013 гг.). Это право не зависит от наличия завещания. Если такого требования не последует, всё наследство делится между тремя наследниками первой очереди: вдовой Анастасией Сорокиной, старшей дочерью Дарьей и младшей дочерью Варварой.
По данным «Комсомольской правды», Юрий Мороз, зная о своём тяжёлом диагнозе (рак поджелудочной железы), мог заранее распорядиться имуществом. Существует вероятность, что завещание есть, и оно может изменить ситуацию.
«Имущество покойного режиссёра в равных долях поделят между собой наследники первой очереди: вдова Мороза, актриса Виктория Исакова, а также две его дочери — старшая Дарья и младшая Варвара», — цитирует слова юриста Хаминского «Газета.RU».Юрист подчеркнул: размер наследственных долей может быть пересмотрен при появлении признанных внебрачных детей или при наличии завещания, оставленного режиссёром.
«У известных людей после смерти нередко появляются мнимые или настоящие внебрачные дети, которые тоже начинают претендовать на часть наследства. В таких случаях своё родство они должны будут подтвердить в судебном порядке, и в случае положительного решения нынешним наследникам придётся поделиться наследуемым имуществом», — объяснил Хаминский.Юрист напомнил о сроках: по закону все потенциальные наследники должны заявить о своих правах в течение полугода с момента открытия наследства. Если по окончании этого срока никто так и не объявится, вдова и дочери Мороза зарегистрируют всё его имущество на себя. Что касается самой Вари, о ней информации мало. Виктория долгое время прятала дочь от чужих глаз. Факт рождения девочки всплыл только после смерти мужа. Сейчас ребёнку примерно десять, она копия отца и, как говорит мать, грезит актёрской карьерой.