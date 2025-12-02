«Можете меня поздравить!»: Анфиса Чехова сделала важное заявление
Анфиса Чехова стала доктором психологии
Российская актриса, телерадиоведущая Анфиса Чехова стала доктором психологии. Он этом она написала в своих соцсетях, опубликовав фото с дипломом.
Звезда признавалась, что заинтересовалась психологией из-за тяжелого жизненного опыта, который заставил ее обратиться к специалистам. Прорабатывая свои проблемы, она решила углубить знания и стать профессионалом в этой области.
«Можете меня поздравить! Сегодня я получила диплом доктора психологии, закончив обучение в Евразийском международном университете», — заявила Чехова.Она рассказывала, что страдала из-за низкой самооценки с самого детства, когда отец публично критиковал ее внешность. Во взрослой жизни это привело к сложным отношениям мужчинами. Почти всю жизнь артистка боролась с лишним весом, иногда прибегая к экстремальным методам. Однако последние годы она перестала следить за фигурой, найдя свой подход к похудению. Ей также удалось преодолеть комплексы и обрести внутреннюю гармонию.