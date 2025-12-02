«Можете меня поздравить!»: Анфиса Чехова сделала важное заявление

02 декабря 2025, 17:25

Анфиса Чехова стала доктором психологии

Анфиса Чехова (Фото: Телеграм/aachekhova)

Российская актриса, телерадиоведущая Анфиса Чехова стала доктором психологии. Он этом она написала в своих соцсетях, опубликовав фото с дипломом.





Звезда признавалась, что заинтересовалась психологией из-за тяжелого жизненного опыта, который заставил ее обратиться к специалистам. Прорабатывая свои проблемы, она решила углубить знания и стать профессионалом в этой области.

«Можете меня поздравить! Сегодня я получила диплом доктора психологии, закончив обучение в Евразийском международном университете», — заявила Чехова.