Надежда Бабкина получила от Путина орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин наградил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Указ об этом 2 декабря опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«Наградить <...> орденом «За заслуги перед Отечеством» І степени Бабкину Надежду Георгиевну — художественного руководителя — директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный академический театр «Русская песня», — гласит документ.Артистку отметили за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность. Кроме того, глава государства вручил орден Александра Невского телеведущей и медиаменеджеру Тине Канделаки, а актрисе Нонне Гришаевой — орден «За заслуги в культуре и искусстве».