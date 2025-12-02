02 декабря 2025, 15:41

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В конце лета 2024 года Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников. Они обманом уговорили ее продать свою пятикомнатную квартиру за 112 миллионов рублей и забрали у нее крупную сумму из сбережений. В итоге артистка потеряла более 200 миллионов рублей. Элитное жилье в Хамовниках купила 34-летняя Полина Лурье, работающая в московской инженерно-консалтинговой компании. Исполнительница хита «Погода в доме» обратилась в суд, который вернул ей право на квартиру, а покупательница осталась без недвижимости и средств. Подробнее о пострадавшей читайте в материале «Радио 1».





Содержание Кто такая Полина Лурье Карьера Личная жизнь Полины Лурье Полина Лурье сейчас Интересные факты Адвокат раскрыл новые подробности в деле Долиной и Лурье

Кто такая Полина Лурье

МГТУ им. Баумана (Фото: iStock/User10095428_393)



Карьера

Личная жизнь Полины Лурье

Полина Лурье сейчас

Фото: iStock/audioundwerbung



Интересные факты

Адвокат раскрыл новые подробности в деле Долиной и Лурье