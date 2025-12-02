Учёба в МГУ, работа с недвижимостью и брат на Кипре. Кто такая Полина Лурье — мошенница или жертва Ларисы Долиной?
В конце лета 2024 года Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников. Они обманом уговорили ее продать свою пятикомнатную квартиру за 112 миллионов рублей и забрали у нее крупную сумму из сбережений. В итоге артистка потеряла более 200 миллионов рублей. Элитное жилье в Хамовниках купила 34-летняя Полина Лурье, работающая в московской инженерно-консалтинговой компании. Исполнительница хита «Погода в доме» обратилась в суд, который вернул ей право на квартиру, а покупательница осталась без недвижимости и средств. Подробнее о пострадавшей читайте в материале «Радио 1».
Кто такая Полина ЛурьеПолина Лурье, в девичестве Филатова, появилась на свет 6 апреля 1990 года в семье Светланы Филатовой и Александра Собачкина. У нее есть два брата, Николай и Степан, а также сестра Татьяна.
В 2007 году Полина поступила на социологический факультет МГУ и окончила учебу через пять лет.
Старший брат Николай учился на финансово-экономическом факультете Всероссийской государственной налоговой академии и имел связи с Высшей школой экономики. Говорят, что он работает в IT-сфере. Степан выбрал Московский государственный технический университет имени Баумана. Сейчас он трудится старшим инженером-программистом в компании Criteo на Кипре.
КарьераЖурналисты выяснили, что Полина Лурье работает в компании «КАДФло» и уже много лет связана с другими фирмами, которые продают в России программу FloEFD. Она помогает моделировать потоки и тепловые процессы, используя метод конечных объемов. К числу этих организаций относятся ООО «КАДФло С. И. С», АО «Мегратек» и филиал международной корпорации Mentor Graphics.
Весной 2024 года Полина решила зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. В качестве основного вида деятельности она указала аренду и управление недвижимостью, как своей, так и арендованной.
Личная жизнь Полины ЛурьеЖурналисты раскопали информацию о личной жизни Полины, которая в СМИ часто фигурировала как мать-одиночка. Известно, что ее супругом был Евгений Александрович Лурье, родившийся в 1986 году. Он тоже работает в компании «КАДФло» и имеет собственное ИП. Евгений занимается строительством, монтажом, сбором безопасных отходов, демонтажом старой техники и другими видами полиграфической деятельности.
Полина Лурье сейчасВ июне 2024 года Полина Лурье стала владелицей пятикомнатной квартиры в центре Москвы, которая раньше принадлежала Ларисе Долиной. Певица пыталась вернуть свою недвижимость и даже обратилась в суд, чтобы признать сделку недействительной. Она обвинила Полину в неосмотрительности, утверждая, что та попалась на удочку мошенников, ведь квартира продавалась по подозрительно низкой цене.
Полина, в свою очередь, уверяла, что купила квартиру законно и подала встречный иск к Долиной с требованием освободить жилье. Однако весной 2025 года суд принял сторону певицы, признав сделку недействительной и отклонив требования Полины о выселении. В итоге она потеряла как квартиру, так и деньги, потраченные на ее покупку.
В октябре 2025 года Полина решила обжаловать решение суда, но кассационная инстанция вновь встала на сторону Ларисы Долиной.
Интересные фактыСначала журналисты ошибочно приняли другую Полину Александровну за новую владелицу квартиры. На самом деле, это была учительница английского языка, которая живет на востоке Москвы со своим мужем Василием. Он работает в научно-исследовательской компании, занимающейся разработкой российской операционной системы.
Адвокат раскрыл новые подробности в деле Долиной и ЛурьеВерховный суд России должен вынести новое постановление по делу народной артистки Ларисы Долиной. С таким предложением 30 ноября выступил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Этот шаг может кардинально повлиять на ситуацию с квартирой, ранее проданной Полине Лурье.
Адвокат Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» отметил, что юристы покупательницы допустили ошибку в выборе стратегии. Он выразил надежду на справедливое решение Верховного Суда, которое должно учитывать статью 179 Гражданского кодекса. В противном случае последствия для гражданских сделок и защиты добросовестных участников могут оказаться серьезными.
Ситуация вокруг элитного жилья продолжает вызывать общественный интерес. Все ждут, какое решение примет высшая судебная инстанция.