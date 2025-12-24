После перевода Блиновской в ИК-1 ужесточили досмотр передачек

24 декабря 2025, 10:17

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Во владимирской исправительной колонии № 1 усилили досмотр передачек для заключённых после этапирования туда блогера Елены Блиновской. Родственники осуждённых жалуются, что теперь им приходится ждать проверки по четыре часа вместо одного.