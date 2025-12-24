После перевода Блиновской в ИК-1 ужесточили досмотр передачек
Во владимирской исправительной колонии № 1 усилили досмотр передачек для заключённых после этапирования туда блогера Елены Блиновской. Родственники осуждённых жалуются, что теперь им приходится ждать проверки по четыре часа вместо одного.
По информации Telegram-канала Mash, проблемы начались около месяца назад. До этого курьеры годами сдавали передачи без серьёзных задержек, однако сейчас сотрудники колонии особенно тщательно проверяют сим-карты, телефоны, пейджеры и лекарства. За последние две недели число жалоб на работу учреждения выросло на 40%. Формально правила не менялись, единственным отличием стал перевод Блиновской.
В управлении ФСИН сообщили, что официальных претензий к работе колонии не поступало и сотрудники действуют в рамках своих полномочий. При этом родственники заключённых заявили о намерении направить коллективное обращение в прокуратуру.
