Достижения.рф

«Шок для всей команды»: Чурикова отреагировала на срыв съёмок шоу «Голос» из-за болезни Асти

Чурикова рассказала об изменении графика съёмок шоу «Голос» из-за болезни Асти
Яна Чурикова (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Болезнь новой наставницы в шоу «Голос» Анны Асти внесла коррективы в съемочный процесс передачи. Издание «Стархит» связалось с телеведущей Яной Чуриковой и узнало у неё подробности.



Первый съёмочный день 14‑го сезона шоу «Голос» был запланирован на 23 декабря. Традиционно этап «слепых прослушиваний» снимают в течение трёх дней подряд, а затем шеф‑редактор формирует из материала отдельные выпуски. Для проекта заранее бронируют павильоны и заблаговременно согласовывают графики наставников, так как они являются востребованными артистами.

По имеющейся информации, певица Анна Асти заразилась гонконгским гриппом. Состояние артистки тяжёлое: температура достигла 39 °C, наблюдаются насморк и общая слабость.

Ведущая рассказала, что новость о невозможности проведения съёмок стала настоящим потрясением для всей команды. Подготовка началась задолго до назначенной даты — требовалось согласовать расписание четырёх наставников, съёмочной группы и более 120 участников.

«Когда что-то срывается — это шок для всей команды! 300 человек застыли в подвешенном состоянии», — прокомментировала ситуацию Чурикова.
Изначально рассматривалась возможность полностью отменить съёмочный пул. При этом выход в эфир запланирован на конец января, и проект обязан уложиться в этот срок.

По словам Чуриковой, сейчас команда может провести съёмки в ускоренном режиме 24–25 декабря или перенести «слепые прослушивания» на январь, подыскав свободные даты на «Мосфильме». Однако график студии расписан на месяцы вперёд, что вызывает дополнительные трудности, заключила ведущая.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0