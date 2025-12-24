«Шок для всей команды»: Чурикова отреагировала на срыв съёмок шоу «Голос» из-за болезни Асти
Болезнь новой наставницы в шоу «Голос» Анны Асти внесла коррективы в съемочный процесс передачи. Издание «Стархит» связалось с телеведущей Яной Чуриковой и узнало у неё подробности.
Первый съёмочный день 14‑го сезона шоу «Голос» был запланирован на 23 декабря. Традиционно этап «слепых прослушиваний» снимают в течение трёх дней подряд, а затем шеф‑редактор формирует из материала отдельные выпуски. Для проекта заранее бронируют павильоны и заблаговременно согласовывают графики наставников, так как они являются востребованными артистами.
По имеющейся информации, певица Анна Асти заразилась гонконгским гриппом. Состояние артистки тяжёлое: температура достигла 39 °C, наблюдаются насморк и общая слабость.
Ведущая рассказала, что новость о невозможности проведения съёмок стала настоящим потрясением для всей команды. Подготовка началась задолго до назначенной даты — требовалось согласовать расписание четырёх наставников, съёмочной группы и более 120 участников.
«Когда что-то срывается — это шок для всей команды! 300 человек застыли в подвешенном состоянии», — прокомментировала ситуацию Чурикова.Изначально рассматривалась возможность полностью отменить съёмочный пул. При этом выход в эфир запланирован на конец января, и проект обязан уложиться в этот срок.
По словам Чуриковой, сейчас команда может провести съёмки в ускоренном режиме 24–25 декабря или перенести «слепые прослушивания» на январь, подыскав свободные даты на «Мосфильме». Однако график студии расписан на месяцы вперёд, что вызывает дополнительные трудности, заключила ведущая.