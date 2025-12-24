«Шок для всей команды»: Чурикова отреагировала на срыв съёмок шоу «Голос» из-за болезни Асти

24 декабря 2025, 06:58

Чурикова рассказала об изменении графика съёмок шоу «Голос» из-за болезни Асти

Яна Чурикова (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Болезнь новой наставницы в шоу «Голос» Анны Асти внесла коррективы в съемочный процесс передачи. Издание «Стархит» связалось с телеведущей Яной Чуриковой и узнало у неё подробности.





Первый съёмочный день 14‑го сезона шоу «Голос» был запланирован на 23 декабря. Традиционно этап «слепых прослушиваний» снимают в течение трёх дней подряд, а затем шеф‑редактор формирует из материала отдельные выпуски. Для проекта заранее бронируют павильоны и заблаговременно согласовывают графики наставников, так как они являются востребованными артистами.



По имеющейся информации, певица Анна Асти заразилась гонконгским гриппом. Состояние артистки тяжёлое: температура достигла 39 °C, наблюдаются насморк и общая слабость.



Ведущая рассказала, что новость о невозможности проведения съёмок стала настоящим потрясением для всей команды. Подготовка началась задолго до назначенной даты — требовалось согласовать расписание четырёх наставников, съёмочной группы и более 120 участников.



«Когда что-то срывается — это шок для всей команды! 300 человек застыли в подвешенном состоянии», — прокомментировала ситуацию Чурикова.