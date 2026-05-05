Увела у Бузовой, родила четверых детей, а теперь платит за Тарасова алименты: шокирующая правда о семье Анастасии Костенко

05 мая 2026, 10:15

Анастасия Костенко (Фото: Инстаграм* @kostenko.94)

Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова даже спустя 10 лет остаётся одним из самых резонансных событий в российском шоу-бизнесе. Главный вопрос, волновавший тогда всех: когда именно в жизни футболиста появилась модель Анастасия Костенко — до или после расставания с телеведущей, и что вообще стало причиной разрыва. Сами участники истории годами опровергали слухи о неверности. Однако свежий комментарий ростовской красавицы в социальных сетях заставил многих взглянуть на эту ситуацию иначе. Какую тайну раскрыла нынешняя жена Тарасова и почему слова супруги полузащитника заставили по-новому взглянуть на тот громкий скандал, расскажет «Радио 1».





Содержание Любовница, жена, мама: одна формула спасения от чужой боли Алименты от жены: что не так в финансовых раскладах семьи Тарасова Каков итог всей этой истории

Любовница, жена, мама: одна формула спасения от чужой боли

«Как вам было быть любовницей? Не стыдно разрушать брак и строить свой на чужом несчастье?», — спросила Костенко одна из подписчиц в личном блоге.

«Если вам интересно моё мнение о том, как быть любовницей, то скажу: стыдно», — написала Анастасия.

«Чтобы не оказаться в такой ситуации, поступайте как я. Если в семье у человека всё давно решено и у него серьёзные намерения, обозначайте границы. Говорите: „Дорогой, сначала развод, а потом хоровод“», — поделиась Костенко в своём блоге.



Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с детьми (Фото: Инстаграм* @kostenko.94)

«Человек состоит из воды примерно на 60 процентов. Как говорится, мы просто вертикальные лужи», — написала Костенко в своём личном блоге.

Алименты от жены: что не так в финансовых раскладах семьи Тарасова

«Тарасов сейчас не зарабатывает, он не играет, как прежде. Я фактически сама вынуждена оплачивать его алименты. Не могу позволить себе этого, переживаю, как будет дальше. У нас планы, к примеру, уже трое детей», — приводит слова Костенко Екатерина Гордон в интервью Юлии Меньшовой.

Каков итог всей этой истории



Ольга Бузова (Фото: Инстаграм*@buzova86)

«У дочери вообще-то есть мама, с которой она живёт», — раздражённо ответила Анастасия подписчикам в своём личном блоге.

«Стройка у нас была приостановлена: ждали окончания зимы и разбирались с трудностями, которые неожиданно возникли по ходу процесса. Сейчас снова двигаемся вперед: ищем новых подрядчиков и людей, с которыми сможем продолжать работу уверенно и спокойно», — поделилась Костенко.