Увела у Бузовой, родила четверых детей, а теперь платит за Тарасова алименты: шокирующая правда о семье Анастасии Костенко
Развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова даже спустя 10 лет остаётся одним из самых резонансных событий в российском шоу-бизнесе. Главный вопрос, волновавший тогда всех: когда именно в жизни футболиста появилась модель Анастасия Костенко — до или после расставания с телеведущей, и что вообще стало причиной разрыва. Сами участники истории годами опровергали слухи о неверности. Однако свежий комментарий ростовской красавицы в социальных сетях заставил многих взглянуть на эту ситуацию иначе. Какую тайну раскрыла нынешняя жена Тарасова и почему слова супруги полузащитника заставили по-новому взглянуть на тот громкий скандал, расскажет «Радио 1».
Любовница, жена, мама: одна формула спасения от чужой болиУже десять лет Анастасии Костенко задают один и тот же вопрос. Вот и сейчас, несмотря на то что прошло немало лет, победительница конкурса «Донская красавица» давно уже стала многодетной мамой и успешным блогером, кто-то из подписчиков снова решил поднять эту тему.
«Как вам было быть любовницей? Не стыдно разрушать брак и строить свой на чужом несчастье?», — спросила Костенко одна из подписчиц в личном блоге.Раньше Анастасия старалась обходить щекотливую тему стороной либо давала уклончивые ответы. Однако сейчас вторая вице-мисс России 2014 решилась на откровенность, и её слова стали неожиданностью для многих.
«Если вам интересно моё мнение о том, как быть любовницей, то скажу: стыдно», — написала Анастасия.Затем последовало не менее интересное объяснение того, как именно девушке удалось избежать этой роли.
«Чтобы не оказаться в такой ситуации, поступайте как я. Если в семье у человека всё давно решено и у него серьёзные намерения, обозначайте границы. Говорите: „Дорогой, сначала развод, а потом хоровод“», — поделиась Костенко в своём блоге.Участница конкурса «Мисс Мира» поставила жёсткое условие: сначала полный разрыв с женой, и только потом — отношения с ней. Таким образом выяснилось, что на момент их знакомства футболист всё ещё официально был женат на Бузовой — и Анастасия прекрасно об этом знала. Сейчас фотомодель и бывший муж Ольги Бузовой воспитывают четверых общих детей: дочерей Милану и Еву, а также сыновей Алексея и Ярослава. По словам Анастасии, женщина полностью посвятила себя материнству, однако продолжает вести блог, поскольку это приносит семье доход. Недавно подписчики обратили внимание на уставший вид многодетной мамы, и Костенко честно рассказала о проблемах со здоровьем. Обследование выявило камни в почках.
Причину хранительница очага назвала простой и одновременно глупой: супруга экс-футболиста пила слишком мало воды. Раньше жена Тарасова полагалась на естественные сигналы организма, но выяснилось, что жажда не всегда даёт о себе знать вовремя.
«Человек состоит из воды примерно на 60 процентов. Как говорится, мы просто вертикальные лужи», — написала Костенко в своём личном блоге.Теперь, по признанию Анастасии, она старается пить воду строго по расписанию — осознанно, а не на автомате. И советует всем не повторять её ошибок.
Алименты от жены: что не так в финансовых раскладах семьи ТарасоваСупруг модели в соцсетях демонстрирует преимущественно спортивный контент: бесконечные тренировки, фото с гантелями и на беговой дорожке. При этом у бывшего игрока «Локомотива» фактически пятеро детей — с учётом дочери от первого брака. И вот тут начинается самое любопытное. Ангелине отец не помогает. Более того, Дмитрий судился за снижение алиментов. А в ходе разбирательств вскрылся неожиданный факт: всю его большую семью, по сути, содержит Костенко. Со слов адвоката, к ней приходила беременная Анастасия и рассказывала следующее:
«Тарасов сейчас не зарабатывает, он не играет, как прежде. Я фактически сама вынуждена оплачивать его алименты. Не могу позволить себе этого, переживаю, как будет дальше. У нас планы, к примеру, уже трое детей», — приводит слова Костенко Екатерина Гордон в интервью Юлии Меньшовой.По мнению эксперта, ситуация абсурдна: алименты за мужа вносит жена. С юридической точки зрения это вызывает вопросы.
Каков итог всей этой историиВсе эти годы лицо бренда «LAN YU» настаивала: никакой измены не было, роман с Тарасовым случился уже после его расставания с Бузовой. Однако десятилетие спустя она сама — осознанно или нет — опровергла эту версию. Многодетная мать рассказала, что поставила футболисту ультиматум: сначала официальный развод, и только потом — совместное будущее. Что касается Ольги, она давно выстроила новую жизнь: состоялась как певица, телеведущая и блогер с многомиллионной аудиторией.
В начале января 2026 года Анастасия Костенко опубликовала в соцсетях видео, на котором её дочери Милана и Ева, а также младшая сестра супруги Дмитрия Тарасова Дарина получили в подарок щенков породы мальтипу. После этого у модели поинтересовались, почему такой же презент не получила старшая дочь мужа Ангелина, которой на тот момент было 16 лет.
«У дочери вообще-то есть мама, с которой она живёт», — раздражённо ответила Анастасия подписчикам в своём личном блоге.Этот резкий ответ лишь подогрел интерес к персоне инфлюенсера. Однако домашние скандалы не мешают Костенко оставаться в центре внимания. В апреле 2026 года гламурная дива также рассказала о ходе строительства загородного дома, который экс-игрок сборной России подарил жене два года назад. Но семья до сих пор не может въехать в новое жильё. Мисс Очарование провела для подписчиков мини-экскурсию по коттеджу, развеяв слухи о том, что дом якобы отобрали за долги.
«Стройка у нас была приостановлена: ждали окончания зимы и разбирались с трудностями, которые неожиданно возникли по ходу процесса. Сейчас снова двигаемся вперед: ищем новых подрядчиков и людей, с которыми сможем продолжать работу уверенно и спокойно», — поделилась Костенко.Несмотря на затянувшееся строительство и необходимость арендовать жильё, карьера модели не стоит на месте. Уже в марте 2026 года Анастасия вышла на подиум в рамках Недели моды в Москве, став лицом коллекции «Искусство/Art» бренда Toomatch, а также участвовала в дефиле вместе с мужем на конкурсе красоты «Miss BRICS» в Казани.