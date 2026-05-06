Звезда слэшера «Спящий лагерь» Джонатан Тирстен скончался в возрасте 60 лет

06 мая 2026, 03:45

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Американский актёр Джонатан Тирстен, снявшийся в фильме «Спящий лагерь», умер в возрасте 60 лет. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на брата актёра.





Уточняется, что артист скончался в своём доме в Нью-Джерси неделю назад. Причина его смерти в настоящий момент устанавливается.



Актёр исполнил роль Рикки Томаса в слэшере «Спящий лагерь» и снялся в двух из четырёх сиквелов серии — «Возвращение в спящий лагерь» и «Спящий лагерь 4». Также Тирстен сыграл маньяка в фильме «Идеальный дом», получив благодаря работе в этой картине три награды за лучшую мужскую роль.



1 мая «Радио 1» передавало, что в возрасте 86 лет умерла советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Евгения Пресникова. Она входила в число старейших актрис Центрального детского театра (ныне РАМТ) и являлась супругой театрального режиссёра и актёра Виктора Лакирева.