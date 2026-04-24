Увела у жены мужика в 13 лет: женатый продюсер, побои, гуляка-турок и шаман — весь мужской кошмар Ани Лорак
Ани Лорак — одна из самых ярких и успешных певиц шоу-бизнеса. На сцене она привыкла побеждать любой ценой. В личной жизни та же хватка привела к трём громким романам, и каждый из них — как сериал с плохим концом. Сначала женатый продюсер, разменявший семью на 13-летнюю девочку. Потом турецкий муж, тративший её миллионы на любовниц. Теперь — инструктор по йоге, называющий себя потомком африканских шаманов. Где заканчивается поиск настоящей любви и начинается стойкая неспособность выстраивать нормальные отношения, читайте в материале «Радио 1».
Детство без отца и интернатКаролину Куек принято обсуждать через её романы. Но прежде чем судить о мужчинах, стоит понять, откуда она сама и как жила до того, как стала известной. Будущая певица появилась на свет 27 сентября 1978 года в украинском городе Кицмань. Отца она почти не помнила — родители расстались ещё до рождения малышки. Мать, Жанна Куек, трудилась на швейной фабрике и растила детей одна. Денег катастрофически не хватало. В шесть лет Каролину вместе со старшим братом Сергеем определили в Садгорскую школу-интернат № 4 под Черновцами.
Там она находилась до четырнадцати лет. Стены не домашние, быт спартанский, и никакого намёка на детство с плюшевыми зайцами. Но именно в этой неуютной обстановке Каролина впервые взяла в руки микрофон. Куек принимала участие во всех конкурсах и везде побеждала. Однажды Каролину пригласили в легендарную передачу «Утренняя звезда». Именно там 13-летнюю девочку-подростка заметил один из членов жюри. Его звали Юрий Фалеса — человек, который в одно мгновение перевернул её жизнь. Но, к сожалению, не в лучшую сторону.
Начало истории
В 1991 году Фалесе исполнилось 30. Каролине — 13. Он был женат, растил двоих ребятишек, строил карьеру. Однако это ему не помешало завести интрижку на стороне. В интервью Юрий позже признавался:
«Увидев ту худую, долговязую девчонку на сцене, пропал. Сразу проникся не только талантом, но и симпатией».Эта фраза позже разойдётся по всем таблоидам. Стороны подписали контракт на десять лет. Фалеса стал наставником, учителем, а потом и любовником. Ради Каролины он оставил супругу Ольгу, вместе с которой прожил одиннадцать лет. Дети Фалеса долгое время дружили с Каролиной. Приходили в гости, играли, пока отец занимался карьерой будущей звезды. Как поговаривают, дочь продюсера до сих пор не может простить родителя, общаются очень редко. Карьера чужого ребёнка для него стоила отношений с родным. Спустя годы Лорак во всём винит продюсера, считает, что, так как она была несовершеннолетней, инициатива и ответственность должны были исходить от него.
«Ответственность была на нём, я была несовершеннолетним ребёнком...» — говорила она в программе «Судьба человека».Как ни крути, но факт налицо: в 13 лет Лорак фактически увела взрослого мужчину из семьи. Она прожила с ним в гражданском браке целое десятилетие, официально так и не зарегистрировав отношения. Официальная версия сводилась к тому, что так решили, чтобы не препятствовать карьерному росту начинающей артистки. Их разрыв произошёл в 2005 году. Причина банальна: Ани Лорак увлеклась другим — футболистом Сергеем Ребровым. Он, как и предыдущий избранник, был женат и тоже видел в ней лишь временную спутницу. Пугающая закономерность: певица с завидным постоянством выбирала несвободных мужчин — и столь же регулярно оставалась в конечном счёте одна.
Заядлый гулякаПосле Фалесы и мимолётного увлечения Ребровым Лорак решила взять паузу. На отдых в Анталью она отправилась в 2005-м году. Поселилась в отеле, где старшим менеджером работал некий Мурат Налчаджиоглу — черноглазый, статный, с оглушительной уверенностью в себе. Не подозревая, кто перед ним, мужчина сразу же начал флиртовать. Каково же было его удивление, когда на следующий день начальство поручило ему организовать романтический ужин для той самой постоялицы — звезды первой величины! Мурат вёл себя вызывающе смело. С первой же встречи заявил Каролине: «Скоро ты будешь петь только для меня». А затем исчез на целый год. Когда Лорак вновь прилетела в тот же отель — уже на съёмки клипа, — он встретил знаменитость с размахом: лимузин, цветы и люкс на весь этаж, и Каролина сдалась. В 2006 году Мурат бросил всё своё турецкое прошлое и переехал к певице в Киев. Там турецкий мачо открыл ресторан, затем кальянную и всерьёз занялся бизнесом. В 2008 году, когда Ани Лорак выступала в парижском мюзикле Lido, Мурат сделал ей предложение. Пара сыграла свадьбу дважды — сначала в Украине, затем в Турции.
В 2011-м у них родилась дочь, которую назвали Софией. Казалось бы, история должна была закончиться счастливым финалом. Но не тут-то было. Мурат оказался заядлым гулякой: открыто изменял, женщин менял как перчатки. Каролина притворялась слепой: молчала и терпела, спонсировала. Весь бизнес мужа — рестораны, автомобили, недвижимость — был приобретён на её средства. Лорак подарила ему четыре ресторана. А возлюбленный тем временем снимал для своих пассий квартиры в центре Киева. В 2018 году разразился скандал. Папарацци засняли Мурата в компании светской львицы Яны Беляевой. Снимки разлетелись по всем СМИ. Лорак, всю жизнь демонстрировавшая образ сильной и несгибаемой женщины, в одночасье стала жертвой публичного унижения. В январе 2019 года брак официально расторгли. Процесс через адвокатов занял всего 15 минут. Сама певица в суде не появлялась. Позже Каролина призналась, что не в силах простить Мурату его предательства. Однако ради дочери она готова поддерживать с ним отношения. София осталась жить с матерью, но отец продолжает видеться с ней регулярно — возит девочку в Турцию и выкладывает трогательные фото в соцсетях.
Попытка забыться: молодой саунд-продюсер Егор ГлебПосле развода Лорак попробовала забыться в компании молодого саунд-продюсера Егора Глеба. Он был на 14 лет младше, трудился на лейбле Black Star и выглядел дерзким, подающим надежды парнем. Но вскоре выяснилось: у Глеба оказался тяжёлый нрав. Его бывшая жена, певица Таяна, позже рассказывала, что он поднимал на неё руку, изменял и был типичным домашним тираном. Идиллия продлилась недолго. Расстались молча, без скандалов. Просто стало очевидно: Глеб — не тот человек, с которым можно строить планы на будущее.
Главное событие последних лет
А теперь о главном событии последних лет. В 2023 году Лорак впервые вышла в свет с новым избранником. Им оказался Исаак Виджраку — инструктор по йоге, массажист, нумеролог, таролог и человек с крайне необычной биографией. История их знакомства напоминает сценарий мыльной оперы. Каролина изначально не хотела лететь на йога-ретрит на Крит. Девушку долго уговаривали — и в конце концов Каролина согласилась. Пришла в зал, села на коврик, подняла глаза и увидела его: высокого, темнокожего, с пронзительным взглядом. Певица позже описала в блоге ту встречу так:
«она увидела глаза, которые, как ей показалось, были откуда-то из прошлой жизни».Исаак не узнал в ней звезду. Мужчина предположил, что она поёт где-то в ресторанах или на корпоративах. Но именно это неведение и стало изюминкой: он видел перед собой не поп-диву, а живую Каролину. Настоящий роман закрутился позже, в Испании. Завязалось общение, затем последовали поездки. А после пришло осознание, что она не может без него дышать. Виджраку родился в Барселоне в 1977 году. Его отец родом из Того, мать — испанка. В 16 лет он уехал покорять Лондон с пустыми карманами и не зная английского языка. Работал в пакистанском отеле, учился в актёрской школе, играл на сцене, снялся в шести телепроектах, в том числе в сериале «Центральная больница». В 2002 году, несмотря на экзотическую для испанских стандартов внешность, стал победителем конкурса «Мистер Испания».
Позже работал телохранителем. При этом актёрство ему быстро наскучило. Молодой человек разочаровался, увлёкся духовными практиками и уехал на Ибицу. Там изучал йогу, дыхание, нумерологию, хиромантию, Таро. В 35 лет получил медицинское образование. Называет себя потомком африканских шаманов, а ученики величают его гуру. У Исаака двое детей: дочь-подросток и маленький сын от прежних отношений, растит их сам, без посторонней помощи. В сентябре 2024 года, в день рождения Каролины, Виджраку сделал ей предложение. Во время ужина в Португалии хиромант опустился на одно колено и попросил её руки — Лорак до сих пор вспоминает тот вечер со слезами на глазах. В феврале 2025 года пара официально зарегистрировала отношения, а 14 марта сыграла свадьбу на Мальдивах — скромно, без посторонних глаз.
На церемонии были только самые близкие. Кольца выбрали простые, без бриллиантов: по словам ювелиров, каждое стоило около ста тысяч рублей, что по звёздным меркам более чем скромно. Лорак фамилию мужа брать не стала, супруга это ни капли не обидело. После свадьбы певица постоянно делится в соцсетях трогательными публикациями. На одном из последних снимков она сидит на коленях у Исаака, что-то увлечённо ему рассказывает, а он смотрит на неё с нескрываемым обожанием. Слова под этим снимком — не просто подпись, а самая настоящая клятва в любви и преданности. Ани Лорак опубликовала в своём Instagram* откровенный пост, приуроченный к Прощёному воскресенью. Телеведущая подвела итог своим предыдущим связям, которые позже назвала «токсичными», и рассказала о новом этапе в жизни.
«Чтобы стать женщиной, которой я являюсь сегодня, мне пришлось пройти через тяжелые уроки прошлых отношений. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что токсичная любовь — это не настоящая любовь, а недостаток самоуважения. Сейчас я благодарна всем этим переживаниям, которые привели меня к нужному моменту соединения с собой. А также тому, что я смогла найти человека, с которым я могу ощутить женское счастье», — написала Лорак.
Не до пелёнокВ первых числах сентября 2025 года инсайдеры поделились информацией: 14-летняя София, дочь Ани Лорак, выступает против нового замужества матери. Как сообщает телеграм-канал «Свита короля», девочка грозит отъездом к отцу в Киев, если отчим продолжит жить с ними. По данным источников, София не просто отвергает Исаака, а откровенно глумится над ним. Сама певица публично опровергает слухи о конфликте. В апреле 2025 года она заявила, что у них сложились замечательные отношения. На провокационный вопрос об общих детях супруг Ани Лорак ответил честно:
«О Боже, я уже слишком стар для этого. Мы любим детей, но у меня есть свои, у Каролины — свои. Мы становимся старше. Я думаю, что лучше заботиться друг о друге и об уже имеющихся детях. Может быть, в следующей жизни у нас будут еще дети», — признался Исаак Виджраку изданию Starhit.ru.Ей 47, ему 48 — в этом возрасте уже не до пелёнок и бессонных ночей. К тому же у неё плотный гастрольный график, а у мужа — клиенты, ждущие его на Ибице.