«Мне очень страшно»: Лена Катина высказалась о возрасте, внешности и предпочтениях в красоте
Певица Лена Катина рассказала о своём отношении к пластической хирургии и косметологическим процедурам, отметив, что старается сохранять молодость без радикальных вмешательств. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На гала-ужине «Премия МУЗ-ТВ 2026. Движение» 41-летняя артистка призналась, что избегает операций и с опасением относится к наркозу и хирургии. По её словам, она предпочитает домашний уход за кожей и не злоупотребляет косметологическими процедурами, хотя и не исключает их полностью.
Катина подчеркнула, что категорически не поддерживает использование ботокса, считая такие препараты слишком агрессивными. Она отметила, что старается ухаживать за собой самостоятельно и уделяет этому много внимания.
Также певица с улыбкой добавила, что супруг положительно относится к её внешности и особенно ценит её образ, включая откровенные наряды. По словам артистки, в личной жизни у неё всё складывается гармонично.
