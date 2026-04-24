«Я давно хотел детей»: Артур Бабич рассказал о свадьбе и родительстве
Блогеры Аня Покров и Артур Бабич после официального бракосочетания активно готовятся к дальнейшим важным переменам в жизни — в частности, к появлению детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Пара планирует провести пышное свадебное торжество 4 июня, на которое приглашено около 90 гостей. По словам Бабича, в список приглашённых он с юмором добавил ещё и футболиста Криштиану Роналду вместе с супругой.
Блогер признался, что давно задумывается о детях и не исключает даже появление двойни. Он отметил, что семья постепенно готовится к этому этапу: уже продумано пространство под будущую детскую комнату, которая пока используется как кабинет, но в перспективе будет переоборудована.
Также Бабич рассказал, что пара планирует устроить гендер-пати и сделать из определения пола ребёнка отдельный праздник. Отдельно он добавил, что на свадьбе предпочёл бы денежные подарки вместо традиционных сервизов.
