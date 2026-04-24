«В рот пролезло»: Дмитрий Губерниев раскрыл неожиданный секрет стройности

24 апреля 2026, 16:40

Комментатор Губерниев рассказал о секрете стройности без диет и жёстких правил

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о секрете своей стройности.





В беседе с Общественной Службой Новостей спортивный комментатор сообщил, что не ограничивает себя в еде и употребляет то, что захочет.

«Нет никаких особых секретов, особых диет или жёстких правил. Как говорил мой дед, всё полезно, что в рот пролезло! Я ем всё, кроме сладостей и спиртных напитков. Конечно, в моём рационе очень много клетчатки, поэтому и я такой стройный», — заявил Губерниев.