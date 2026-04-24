«В рот пролезло»: Дмитрий Губерниев раскрыл неожиданный секрет стройности

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о секрете своей стройности.



В беседе с Общественной Службой Новостей спортивный комментатор сообщил, что не ограничивает себя в еде и употребляет то, что захочет.

«Нет никаких особых секретов, особых диет или жёстких правил. Как говорил мой дед, всё полезно, что в рот пролезло! Я ем всё, кроме сладостей и спиртных напитков. Конечно, в моём рационе очень много клетчатки, поэтому и я такой стройный», — заявил Губерниев.
Телеведущий подчеркнул, что только по праздникам позволяет себе небольшое послабление: бокал шампанского и любимые салаты.

Ольга Щелокова

