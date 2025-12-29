«Я нарцисс»: Николай Цискаридзе ответил на главный миф о себе
Николай Цискаридзе признался, что вокруг его личности годами ходит один и тот же устойчивый стереотип.
В интервью «МК» артист балета рассказал, какое заблуждение о себе слышит чаще всего — и почему не считает нужным оправдываться.
По словам Цискаридзе, его нередко называют нарциссом, самовлюблённым и чрезмерно уверенным в себе человеком. Сам он относится к таким характеристикам спокойно и подчёркивает: уверенность уместна лишь в рамках профессии, которой он посвятил жизнь.
Артист отметил, что действительно благодарен судьбе за способности, данные ему от природы, однако успех в балете стал результатом не только таланта, но и многолетнего труда, дисциплины и работы с выдающимися педагогами. Цискаридзе уверен: классический балет — редкая сфера, где его природные данные идеально совпали с выбранным делом и были отточены упорным обучением.
