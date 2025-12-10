Уволили из МХАТа, изменял жене и флиртовал с Нильской: как живет звезда фильма «Воры в законе» Борис Щербаков и что известно о его здоровье?
Борис Васильевич Щербаков — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий, народный артист РФ и лауреат Государственной премии СССР. В своё время он считался одним из главных секс-символов отечественного кино. Он служил в МХАТе более 30 лет, после чего его уволил худрук театра Олег Табаков. 11 декабря артисту исполняется 76 лет. О многочисленных госпитализациях и изменах жене — в материале «Радио 1».
Биография Бориса Щербакова: происхождение и детство актёраБудущий актёр родился 11 декабря 1949 года в Ленинграде. Его родители встретились в годы блокады: отец перевозил хлеб по Ладоге, мать служила регулировщицей на Дороге жизни через замерзшее озеро. После войны в семье появилось пятеро детей, а жили они довольно скромно — в небольшой коммунальной квартире с видом на Финский залив.
В детстве Борис мечтал стать капитаном дальнего плавания и ходить под парусами больших кораблей, но через время выбрал другую профессию.В 12 лет Щербаков неожиданно получил маленькую роль в приключенческом фильме Николая Лебедева «Мандат». Съемочный процесс увлек подростка, а когда вышла готовая картина, интерес к профессии только усилился.
За первую работу Борис получил внушительный гонорар — 480 рублей, что значительно превосходило заработок отца (55 рублей в месяц).
Путь в профессию и образованиеОтец поддержал сына в стремлении стать артистом, и заработанные Борисом деньги вскоре спасли семью. Щербаков-старший, работавший таксистом, случайно наехал на пешехода, и гонорар Бориса позволил нанять адвоката, благодаря которому тот получил условный срок. Однако позже отец так и не увидел успеха сына — он умер от онкологии.
В 1967 году Борис окончил школу и попытался поступить в ЛГИТМиК, но не прошёл финальный тур. Тогда он выбрал Ленинградский институт культуры и поступил на режиссерское отделение.
Вскоре Щербаков услышал, что знаменитый актер Павел Массальский набирает курс в Москве. Борис решил рискнуть и отправился в столицу. Когда он прибыл, вступительные экзамены уже закончились, но абитуриент всё же ворвался в аудиторию с криком: «Пал Массалыч! Я хочу у вас учиться!». Ошибка в обращении развеселила педагогов, и ради исключения они согласились посмотреть его выступление. Так Щербаков оказался в Школе-студии МХАТ.
«Мало того что я устроил переполох, так еще и перепутал имя педагога. Все были в замешательстве. Но, видимо, то, что я при всех заявил, что хочу учиться у Павла Владимировича Массальского, польстило известному педагогу, он прослушал меня и принял», — вспоминал актер.Жизнь в Москве была сложной: Щербаков признавался, что жил на 1 рубль в день, а позже устроился уборщиком в метро за 110 рублей, чтобы поддерживать семью финансово. Скромный, но настойчивый труд позволил ему закончить обучение и выйти на профессиональную сцену.
Театральная карьера Бориса ЩербаковаС 1972 года, после окончания вуза, Щербакова приняли в труппу МХАТа, где он служил более 30 лет — до 2003 года. Дебютировал он в спектакле «Сталевары», затем играл в «Вишнёвом саде», «Чайке», «Уходя, оглянись», «Валентине и Валентине» и многих других постановках.
Особым событием стала совместная работа на сцене с сыном Василием, который впервые вышел в спектакле, созданном по сценарию самого Бориса Васильевича и режиссёра Михаила Апарцева.
Щербаков был одним из любимых артистов Олега Ефремова. Последний раз он вышел на сцену МХАТа в его постановке «Сирано де Бержерак». После смерти Ефремова ситуация в театре изменилась: новый худрук Олег Табаков не продлил контракт с артистом, и Щербаков покинул театр.
«Атмосфера в театре моментально изменилась. После достаточно демократической, когда с тобой нормально разговаривают, стали говорить довольно грубо, безапелляционно, я бы даже сказал, по-хамски. Потом мне позвонили из театра, и в трубке довольно резко прозвучало: "Вы должны завтра…" Но я сразу оборвал: "Я ничего никому не должен, кроме своих родителей". Сотрудница администрации тон сменила и сообщила: "С вами договор не продлевают. Зайдите за трудовой книжкой"», — рассказывал Щербаков.После ухода из МХАТа актёр активно работал в других театрах и антрепризах. Он сыграл в постановке Татьяны Догилевой «Не отрекаются любя», в комедии «Куплетисты» Ольги Анохиной и других спектаклях. Позже артист появился в антрепризном проекте «Свободная пара» вместе с Марией Ароновой и в романтической комедии «Всё сначала» с Еленой Прокловой.
Борис Щербаков в кино: лучшие роли и признаниеКинематографическая карьера Бориса Щербакова оказалась не менее значимой, чем его работа в театре. Наиболее заметные роли пришли к нему в конце 1970-х — начале 1980-х. В этот период вышли картины «Гостья из будущего», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «С любимыми не расставайтесь», где он исполнил главную роль вместе с Александром Абдуловым и Ириной Алферовой.
Особое место занимает фильм «Берег», за который актёр удостоился Государственной премии СССР. В те же годы Щербаков начал регулярно сниматься в проектах о работе правоохранительных органов.
Одним из ярких представителей жанра стал «Криминальный квартет», где его партнёрами по съёмкам были Николай Караченцов и Владимир Стеклов. В фильме «Выбор» артист сыграл сотрудника КГБ, а в картине «Пилоты» — лётчика.
Значимым этапом стала лента «Воры в законе» — первый советский фильм, подробно раскрывающий тему организованной преступности. Партнёршей Щербакова и его экранной женой там выступила Анна Самохина. Период 1990-х, который для многих актёров оказался тяжёлым, Борис Щербаков прошёл уверенно. В 1994 году он получил звание народного артиста России, а в 1998-м был удостоен ордена Дружбы.
Щербаков одинаково органичен в детективах, мелодрамах и военных фильмах, однако особую популярность ему принесли образы благородных героев в военной тематике. После выхода боевика «Случай в квадрате 36-80» о моряках и картины «Слушать в отсеках», где он сыграл командира подлодки, популярность актёра значительно выросла. Роли генерала Бородина в сериале «Солдаты» и подполковника Колапушина в проекте «Сыщики» закрепили этот успех.
В фильмографии артиста присутствует и участие в третьей экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», снятой Сергеем Бондарчуком в 1992 году. Щербаков исполнил роль Степана Астахова. Картина, созданная совместно российскими, британскими и итальянскими кинематографистами, вышла лишь в 2006-м. В 1990-е актёр также снимался в мелодраме «Одна на миллион», социальной драме «Непредвиденные визиты», триллере «Монстры» и комедии «Жених из Майами».
В 2000-е его фильмография продолжила активно расширяться. В комедийном сериале «Дело было в Гавриловке» он сыграл майора Завьялова, а в криминальной драме Юрия Кары «Репортёры» — журналиста, оказавшегося в центре политического скандала. В проекте участвовали также Станислав Говорухин, Галина Беляева и Жанна Эппле.
Фильмография Бориса Щербакова
- 2012 — «Легенда № 17»;
- 2012 — «Обменяйтесь кольцами»;
- 2014 — «Алхимик. Эликсир Фауста»;
- 2014 — «Красная королева»;
- 2018 — «Мама»;
- 2020 — «Старые кадры»;
- 2023 — «Тут все свои».
Личная жизнь Бориса ЩербаковаСупругой Бориса Щербакова является актриса и писательница Татьяна Бронзова. Они познакомились в студенческие годы, когда по ошибке их поселили в одну комнату общежития. На первом курсе общение не складывалось — Татьяна считала Бориса слишком нахальным. Кроме того, она была замужем.
«Когда я поступила, супруг повез меня в Москву к началу учебного года. Меня определили в общежитие. Открываю дверь в свою комнату и вижу: на кроватях разлеглись трое молодцев. Я смутилась, ведь сзади стоял мой муж с чемоданом, и говорю: "Меня в эту комнату поселили, я здесь жить буду". С кровати встал высокий, красивый блондин и весело мне ответил: "Вот и прекрасно! Давайте жить вместе!". Это был Боря Щербаков», — говорила Бронзова.Однако на втором курсе, во время репетиций спектакля, между ними возникли чувства. Бронзова развелась и вышла замуж за Щербакова. У пары один сын — Василий, который получил юридическое и режиссёрское образование.
Почему Бронзова прощала измены Щербакова
Статус секс-символа прочно закрепился за Борисом Щербаковым в 1990-е, после участия в клипах Любови Успенской. СМИ тогда активно обсуждали их возможный роман, однако актёр подчёркивал, что их отношения всегда были исключительно дружескими.
Гораздо настойчивее распространялись слухи об интрижке с Людмилой Нильской, партнёршей по фильму «Никто не заменит тебя…». По воспоминаниям Нильской, уже после первого съёмочного дня Щербаков пригласил её выпить бокал шампанского в гостинице.
«Мы болтали всю ночь, а когда надо было уходить, он меня обнял. И я потеряла контроль над собой», — говорила Людмила спустя годы.Она утверждала, что переживала из-за того, что Щербаков женат, но всё равно поддалась его вниманию. Позднее Нильская рассказывала, что супруга актёра якобы тяжело переживала измену и даже пыталась свести счёты с жизнью — именно поэтому, по словам актрисы, Борис вернулся в семью. Бронзова резко опровергала такие заявления: по её словам, о суициде речи никогда не было.
«Я не сумасшедшая, к тому же у меня был маленький сын, самый важный для меня. Конечно, нужно за брак и любовь бороться, ни в коем случае не отталкивать мужа, не идти на острые конфликты. Он должен был определиться — туда или сюда. Через день Боря уже встречал меня после спектакля с изумительным букетом. Конечно, кроме Нильской, у него еще были женщины, я некоторых из них знаю и даже общаюсь. Мало ли, что раньше было», — отмечает Татьяна.
Бронзова признавалась, что знала и о других увлечениях мужа, но не считала это поводом для разрушения семьи.
«Я прощала, потому что люблю. Когда мы познакомились, Боре было всего 19 лет. Что это за мужчина, у которого столько лет всего одна женщина? Мне точно такой муж не нужен. Мне нужен тот, от которого в восторге все», — говорила она.Сам Щербаков позже подчёркивал, что считает жену своим «ангелом-хранителем». Он говорил, что только благодаря её терпению и мудрости их брак сохранился. В 2006 году у Татьяны диагностировали онкологическое заболевание, и Борис Васильевич активно поддерживал её в борьбе с болезнью. Несмотря на непростой диагноз, она сохраняет оптимизм, и супруги продолжают вести совместную жизнь в загородном доме в посёлке Рыбаки на Ленинградском шоссе.
Состояние здоровья Бориса ЩербаковаС возрастом состояние здоровья артиста ухудшилось. Щербаков сильно похудел: при росте 177 см его вес раньше составлял 73 кг. В 2017 году он был госпитализирован с хроническими заболеваниями, позже — с осложнениями бронхита, несколько раз наблюдался по поводу подозрения на коронавирус.
В августе 2021 года он сам обратился к врачам с недомоганием, а позже признался, что всё-таки переболел COVID-19. В феврале 2023 года артист вновь оказался в больнице, где у него диагностировали обострение бронхита. В том же году супруга подтвердила, что ему удалили почку — операция прошла за три года до этого.
В последние годы у актёра участились проблемы с сердцем. В 2024 году он перенёс сердечный приступ и прошёл лечение в кардиологии. К концу 2025 года состояние оценивается как стабильное, но требующее постоянного контроля.
В августе он перенёс операцию после перелома шейки бедра, а осенью 2025 года ему сделали операцию на сердце. Также Щербаков проходил лечение пневматоза — редкого заболевания кишечника. Врачи рекомендовали установить кардиостимулятор, но актёр пока отказался.
В декабре 2025 года СМИ сообщили о новой госпитализации: офтальмологи обнаружили в глазу артиста осколок и успешно его извлекли, восстановив зрение. Несмотря на возраст и серьёзные медицинские проблемы, Борис Щербаков остаётся активным, продолжает работать, появляться на публике и участвовать в творческих проектах.