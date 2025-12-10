Уволили из МХАТа, изменял жене и флиртовал с Нильской: как живет звезда фильма «Воры в законе» Борис Щербаков и что известно о его здоровье?

10 декабря 2025, 19:50

Борис Щербаков (фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

Борис Васильевич Щербаков — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий, народный артист РФ и лауреат Государственной премии СССР. В своё время он считался одним из главных секс-символов отечественного кино. Он служил в МХАТе более 30 лет, после чего его уволил худрук театра Олег Табаков. 11 декабря артисту исполняется 76 лет. О многочисленных госпитализациях и изменах жене — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Бориса Щербакова: происхождение и детство актёра Путь в профессию и образование Театральная карьера Бориса Щербакова Борис Щербаков в кино: лучшие роли и признание Личная жизнь Бориса Щербакова Состояние здоровья Бориса Щербакова

Биография Бориса Щербакова: происхождение и детство актёра

Путь в профессию и образование

Борис Щербаков (фото: Instagram* / sherbakov_boris)

«Мало того что я устроил переполох, так еще и перепутал имя педагога. Все были в замешательстве. Но, видимо, то, что я при всех заявил, что хочу учиться у Павла Владимировича Массальского, польстило известному педагогу, он прослушал меня и принял», — вспоминал актер.

Театральная карьера Бориса Щербакова

Борис и Василий Щербаковы(фото: Instagram* / sherbakov_boris)

«Атмосфера в театре моментально изменилась. После достаточно демократической, когда с тобой нормально разговаривают, стали говорить довольно грубо, безапелляционно, я бы даже сказал, по-хамски. Потом мне позвонили из театра, и в трубке довольно резко прозвучало: "Вы должны завтра…" Но я сразу оборвал: "Я ничего никому не должен, кроме своих родителей". Сотрудница администрации тон сменила и сообщила: "С вами договор не продлевают. Зайдите за трудовой книжкой"», — рассказывал Щербаков.

Борис Щербаков в кино: лучшие роли и признание

Борис Щербаков (фото: Instagram* / sherbakov_boris)

Фильмография Бориса Щербакова

2012 — «Легенда № 17»;

2012 — «Обменяйтесь кольцами»;

2014 — «Алхимик. Эликсир Фауста»;

2014 — «Красная королева»;

2018 — «Мама»;

2020 — «Старые кадры»;

2023 — «Тут все свои».

Личная жизнь Бориса Щербакова

«Когда я поступила, супруг повез меня в Москву к началу учебного года. Меня определили в общежитие. Открываю дверь в свою комнату и вижу: на кроватях разлеглись трое молодцев. Я смутилась, ведь сзади стоял мой муж с чемоданом, и говорю: "Меня в эту комнату поселили, я здесь жить буду". С кровати встал высокий, красивый блондин и весело мне ответил: "Вот и прекрасно! Давайте жить вместе!". Это был Боря Щербаков», — говорила Бронзова.

Борис Щербаков с супругой (фото: Instagram* / sherbakov_boris)





Почему Бронзова прощала измены Щербакова

«Мы болтали всю ночь, а когда надо было уходить, он меня обнял. И я потеряла контроль над собой», — говорила Людмила спустя годы.

«Я не сумасшедшая, к тому же у меня был маленький сын, самый важный для меня. Конечно, нужно за брак и любовь бороться, ни в коем случае не отталкивать мужа, не идти на острые конфликты. Он должен был определиться — туда или сюда. Через день Боря уже встречал меня после спектакля с изумительным букетом. Конечно, кроме Нильской, у него еще были женщины, я некоторых из них знаю и даже общаюсь. Мало ли, что раньше было», — отмечает Татьяна.

«Я прощала, потому что люблю. Когда мы познакомились, Боре было всего 19 лет. Что это за мужчина, у которого столько лет всего одна женщина? Мне точно такой муж не нужен. Мне нужен тот, от которого в восторге все», — говорила она.

Состояние здоровья Бориса Щербакова