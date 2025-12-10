Алексей Чумаков может получить инвалидность
Алексей Чумаков заявил, что может получить инвалидность 2-й группы
Российский певец Алексей Чумаков заявил, что может получить инвалидность второй группы. Его слова приводит телеграм-канал «Звездач».
Известно, что артист перенес операцию после разрыва двух межпозвоночных дисков, защемивших нерв и часть спинного мозга. Хирурги установили шесть титановых штифтов и две пластины по 12 сантиметров на три позвонка.
«У меня же часть позвоночника сшита пластинами. Я еще не могу пока головой это понять, но по факту я могу обратиться и получить инвалидность», — сказал Чумаков.Он также отметил, что пока не собирается этого делать, так как не чувствует себя инвалидом и еще способен работать.