Алексей Чумаков может получить инвалидность

10 декабря 2025, 15:26

Алексей Чумаков заявил, что может получить инвалидность 2-й группы

Алексей Чумаков (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Российский певец Алексей Чумаков заявил, что может получить инвалидность второй группы. Его слова приводит телеграм-канал «Звездач».





Известно, что артист перенес операцию после разрыва двух межпозвоночных дисков, защемивших нерв и часть спинного мозга. Хирурги установили шесть титановых штифтов и две пластины по 12 сантиметров на три позвонка.

«У меня же часть позвоночника сшита пластинами. Я еще не могу пока головой это понять, но по факту я могу обратиться и получить инвалидность», — сказал Чумаков.