«Могла потерять ногу!»: Ольга Картункова раскрыла трагичную историю похудения

09 декабря 2025, 19:52

Ольга Картункова рассказала, как угроза ампутации ноги заставила её похудеть

Ольга Картункова (Фото: кадр из YouTube-шоу «Вопрос ребром»)

Участница КВН Ольга Картункова объяснила, как перелом ноги заставил её похудеть. Об этом артистка сообщила на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».





Ольга рассказала, что травму она получила десять лет назад. Врачи предупредили её, что большой вес, который тогда превышал сто килограммов, осложняет лечение.



Они заявили, что без похудения Картункова может потерять ногу. После этого Ольга начала правильно питаться и сбросила вес до 84 килограммов. Однако последствия перелома сохраняются.

«До сих пор я хожу в протезе. У меня висячая стопа. И это нужно всё контролировать. Тяжело, нога отекает. Ой, отёков сколько было, мама дорогая! Но, если бы не эта травма, я бы до сих пор пребывала в том весе и радовала зрителей, которые полюбили меня именно той, которая ей есть», — заявила артистка.