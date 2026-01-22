Уволили из «Вечернего Урганта» и объявили в уголовный розыск: за что кинокритика Антона Долина* признали иноагентом и где он сейчас живет?
Антон Владимирович Долин* — российский журналист, кинокритик и автор ряда книг о кинематографе. В 2024 году он стал лауреатом премии «Просветитель» в номинации «ПолитПросвет». 23 января ему исполняется 50 лет. Где сегодня живёт обозреватель, чем занимается и почему в России его внесли в список иноагентов, — в материале «Радио 1».
Биография Антона Долина*: ранние годы и семьяАнтон* родился 23 января 1976 года в Москве в семье с выраженной культурной и научной традицией. Мать, поэтесса и бард Вероника Долина, и отец, доктор физико-математических наук Владимир Воробьёв, создали атмосферу, в которой эстетические вкусы формировались с детства.
В интервью журналист называл себя человеком советским и русским, при этом отмечал еврейские корни по материнской линии. В 1991 году его родители развелись. Позже у Долина* появился отчим — режиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Александр Муратов. У Антона* есть двое братьев — Олег Долин и Матвей — и сестра Ася.
Влияние семьи и первые творческие шагиПосле школы Долин поступил на филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова (русское отделение). Диплом получил в 1997 году, после чего продолжил обучение — занялся диссертацией. В качестве преддипломной практики работал школьным учителем русского языка и литературы.
В 2000 году окончил аспирантуру Института мировой литературы РАН. Темой диссертации, которую он защитил в 2000 году, стала «История советской повести-сказки». Перед этим Антон* проходил педагогическую практику в школе, преподавая русскую словесность.
Начало журналистской карьеры и путь в кинопублицистикуЖурналистика впервые появилась в биографии Долина* в годы его работы в школе. В 1997 году он устроился на радиостанцию «Эхо Москвы», где проработал радиоведущим до 2003 года.
Пробуя себя в разных форматах, обозреватель постепенно пришёл к пониманию, что главной сферой его интересов является кинематограф. С 2010 года он начал сотрудничать с радио «Вести FM», а также с «Маяком», выступая кинообозревателем.
С 2009 по 2011 годы выходил цикл «Великая сотня XX века: 100 лучших фильмов, которые необходимо посмотреть» — подборка классики и ярких новинок современности: от «Заводного апельсина» Стэнли Кубрика до «Аватара» Джеймса Кэмерона и «Анны Карениной» с Кирой Найтли.
Параллельно расширялся круг печатных изданий и радиостанций, где публиковался обозреватель. К сотрудничеству подключились «Русская служба новостей» и «Максимум».
В интервью Долин* подчёркивал, что, как филолог, считает кино искусством более доступным, но уступающим литературе, живописи, архитектуре, музыке и театру.
Подборки, обзоры и рекомендацииВ январе 2020 года Антон* составил перечень из 30 значимых фильмов десятилетия. Среди них — «Джокер» Тодда Филлипса, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «На границе миров», «Рома» и другие.
Весной того же года, когда мир оказался на карантине, обозреватель предложил список фильмов для домашнего просмотра, включая «Маску красной смерти», «Перевал Кассандры», «Слепоту» и «Заражение».
В ноябре он оценил претендующую на «Оскар» картину «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, отметив актуальность сюжета и высокий уровень исполнения.
Новый формат и YouTube-проектыВ апреле 2021 года на YouTube появилось авторское шоу «Радио Долин*» с разнообразными рубриками, где неизменной оставалась тема кино. Гостями становились критики и специалисты индустрии.
Обозреватель разбирал сериал «Очень странные дела», выделяя сочетание жанров — мистики, приключений и хоррора — и роль атмосферы 80-х. Позже он анализировал творчество Хаяо Миядзаки, уделяя внимание стилю анимации и влиянию японского режиссёра на мировую культуру.
Книги о кинематографеФилологическое образование позволило Антону* работать и в литературном формате. Его книги посвящены режиссёрам и киновселенной.
В 2004 году вышло первое издание — «Ларс фон Триер: контрольные работы. Анализ, интервью», за которое он получил премию «Слон» Гильдии киноведов и кинокритиков. В 2006-м последовала книга «Такеси Китано. Детские годы».
В 2011 году вышел труд «Герман. Интервью. Эссе. Сценарий», также отмеченный премией «Слон». В 2020-м вышел «Твин Пикс. Дневник наблюдений» — своего рода дневниковый разбор культового сериала Дэвида Линча с личными комментариями и аналитикой.
«Вечерний Ургант» и уход с Первого каналаВ 2012 году Долин стал постоянным гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, где в лаконичной форме рекомендовал новинки кино. Сам он признался, что сперва скептически относился к формату коротких рекомендаций, но позже адаптировал подачу.
Осенью 2020 года журналист сообщил об уходе из передачи, уточнив, что решение принято не им. Позднее он говорил, что не соответствовал формату канала. Неофициальные источники связывали его увольнение с критической рецензией на фильм «Союз спасения».
Личная жизнь Антона Долина* и эмиграцияАнтон* женат на Наталии Хлюстовой, с которой познакомился ещё в школьные годы. В ноябре 2025 года пара отметила 35 лет отношений. Сам критик называл секретом их брака «долгую любовь, которая не ослабевает с возрастом».
В марте 2022 года умер отец Долина*, Владимир Воробьёв. К тому моменту журналист уже покинул Россию, и приехать на похороны и проститься не смог.
Признание иноагентом и отъезд из РоссииПокидая страну, Долин* оставил пост главного редактора журнала «Искусство кино». После переезда продолжал комментировать ситуацию в российской киноиндустрии, отмечая последствия ухода международных студий и обсуждая политический контекст вместе с режиссёрами и экспертами.
В октябре 2022 года Министерство юстиции РФ внесло его в реестр иноагентов, указав среди оснований сотрудничество с иностранными медиа и политическую активность. Весной 2022 года критик переехал в Ригу вместе с семьёй.
Антон Долин* сегодняК январю 2026 года в России в отношении Долина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента). В ноябре 2025 года суд в Москве заочно арестовал критика за неоднократное отсутствие маркировки иноагента в материалах.
Летом 2025 года Долин и его сыновья получили гражданство Молдовы.