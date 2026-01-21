«Через месяц должна быть стройной ланью»: Муцениеце высказалась о лишнем весе после родов

21 января 2026, 20:03

Агата Муцениеце честно рассказала, как переживает изменения фигуры после родов

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* / @agataagata)

Агата Муцениеце откровенно поделилась в соцсетях переживаниями по поводу лишних килограммов после родов. Актриса призналась, что не относится к тем, кто готов долго и терпеливо ждать результата, — ей важно как можно быстрее вернуться в прежнюю форму.





Особенно тяжело, по словам Муцениеце, становится, когда она натыкается на старые фотографии, где выглядит стройной и уверенной в себе. Тогда приходит осознание, что раньше она часто была к себе слишком строга и не замечала собственной красоты.





«Мне говорят: надо время. Нет, я нетерпеливая, не надо время. Я через месяц уже должна быть стройной ланью, понятно? Бесит, что нахожу какие-то старые фотки, думаю: ничего себе! Это я была такая стройная? Ничего себе. Думаешь: нифига я была красивой. А в тот момент ты думаешь, что была некрасивой и толстой...» — поделилась Агата.