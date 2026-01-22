Звезда «Умной Маши» Ольга Рыжкова рассекретила роман с иностранцем

22 января 2026, 14:11

Ольга Рыжкова показала бойфренда-иностранца и рассказала о совместной жизни

Ольга Рыжкова с дочерью и возлюбленным (Фото: Instagram* / @olli_viya)

Ольга Рыжкова решилась рассказать о личной жизни и впервые показала бойфренда-иностранца. В личном блоге 39-летняя актриса опубликовала фото с возлюбленным и дочерью, подтвердив, что сейчас они живут вместе.





Избранника артистки зовут Гай Роберт Джеймс. По словам Ольги, у него шотландские корни, при этом много лет он живёт во Франции и свободно говорит на двух языках. Рыжкова отметила, что в его семье переплелись шотландские, английские и ирландские корни, а двойные и тройные имена для Великобритании — обычное дело.



Актриса также рассказала, что её бойфренд имеет богатый творческий и спортивный бэкграунд. Он профессионально играл в регби за Шотландию, а во Франции выступал и тренировал в клубе. Кроме того, Гай увлекается музыкой — играет на волынке, духовых инструментах, фортепиано и гитаре, а также состоял в шотландском рок-бойсбэнде.





«У меня есть мысль снять его в кино — такую фактуру нужно запечатлеть», — призналась Рыжкова.