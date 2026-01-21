Достижения.рф

«Она мне не нравится»: Собчак позвала Боню с дочерью на интервью — Анджелина была против

Дочь Виктории Бони сначала отказалась от интервью с Ксенией Собчак
Виктория Боня с дочерью Анджелиной (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Ксения Собчак пригласила Викторию Боню и её дочь Анджелину на интервью. Однако реакция наследницы блогерши оказалась неожиданно резкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



На предложение журналистки Анджелина сначала ответила категорическим отказом, заявив, что ей не нравится Собчак из-за её поведения. По словам девочки, никакого интервью она давать не хотела.

«Она мне не нравится, потому что она делает гадости. Не будет интервью», — сказала она.
Тем не менее позже ситуация смягчилась: Виктория и Анджелина всё же сошлись во мнении, что на съёмки можно согласиться. Предполагается, что интервью пройдёт в Монако.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

