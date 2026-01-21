«Она мне не нравится»: Собчак позвала Боню с дочерью на интервью — Анджелина была против
Дочь Виктории Бони сначала отказалась от интервью с Ксенией Собчак
Ксения Собчак пригласила Викторию Боню и её дочь Анджелину на интервью. Однако реакция наследницы блогерши оказалась неожиданно резкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
На предложение журналистки Анджелина сначала ответила категорическим отказом, заявив, что ей не нравится Собчак из-за её поведения. По словам девочки, никакого интервью она давать не хотела.
«Она мне не нравится, потому что она делает гадости. Не будет интервью», — сказала она.Тем не менее позже ситуация смягчилась: Виктория и Анджелина всё же сошлись во мнении, что на съёмки можно согласиться. Предполагается, что интервью пройдёт в Монако.