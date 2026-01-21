«Она мне не нравится»: Собчак позвала Боню с дочерью на интервью — Анджелина была против

21 января 2026, 20:52

Дочь Виктории Бони сначала отказалась от интервью с Ксенией Собчак

Виктория Боня с дочерью Анджелиной (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Ксения Собчак пригласила Викторию Боню и её дочь Анджелину на интервью. Однако реакция наследницы блогерши оказалась неожиданно резкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





На предложение журналистки Анджелина сначала ответила категорическим отказом, заявив, что ей не нравится Собчак из-за её поведения. По словам девочки, никакого интервью она давать не хотела.





«Она мне не нравится, потому что она делает гадости. Не будет интервью», — сказала она.