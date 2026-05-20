Ужас перед смертью мамы, обычная столовая и бездетность: кем стал единственный сын Инны Чуриковой — 48-летний Иван
Сложно осознать, что вот уже три года мир живёт без неподражаемой Инны Чуриковой. Супруг актрисы, с которым они делили не только семейный быт и работу над кинофильмами, но и радость воспитания единственного сына, ушёл из жизни спустя несколько лет после неё. Кем стал наследник великой артистки, какова его история и что помешало отпрыску знаменитого рода продолжить актёрскую династию, читайте в материале «Радио 1».
Выстраданное счастье Инны ЧуриковойОдной из самых талантливых актрис СССР не сразу удалось обрести личное счастье. Будущий супруг Глеб Панфилов был очарован ею ещё до первой личной встречи: прилив чувств мужчина испытал, увидев Инну на экране. Позже двум творческим людям довелось работать над общим проектом, и Чурикова со временем заметила, что тянется к нему не только как к режиссёру. Влюблённые не торопились оформлять отношения, а спустя какое-то время сыграли тихую свадьбу.
Единственным несбывшимся желанием пары долгое время оставалось рождение общих наследников. В конце семидесятых, когда Чуриковой исполнилось тридцать четыре года, у пары родился первенец — сын Иван. По меркам того времени Инна Михайловна считалась возрастной мамой. К тому моменту супруги уже многого добились: Чурикова носила звание заслуженной артистки РСФСР и была лауреатом премии Ленинского комсомола, а Панфилов успел завоевать награды на международных кинофестивалях. Единственный ребёнок с первых мгновений жизни купался в родительской любви и заботе, став для актрисы настоящей отдушиной.
Исповедь сына: «Я всё время плакал»Детство Вани прошло в театральных коридорах и за кинокамерами. В четыре года ребёнок уже появился на экране: сыграл внука героини Чуриковой в фильме «Васса». Выглядело это как пролог к звёздной карьере, и он поначалу искренне хотел стать артистом. Но реальность оказалась иной: чем глубже Иван погружался в съёмочный процесс, тем заметнее остывал к этой мечте. Подвижному мальчику требовалось действие, а не ожидание. Повторять дубль десятки раз для него было мукой. Но настоящий страх вызывали спектакли: наблюдать, как мама «умирает» на сцене, оказалось невыносимо. Позже парень признавался: это не сделало его ближе к искусству, скорее оттолкнуло и морально измотало.
«Я всё время плакал, равно как и когда видел в кино умирающих маминых героинь. И, наверное, это как-то отразилось на моей детской психике», — приводит его слова «Экспресс газета».Творческие супруги не настаивали на актёрской карьере для сына, зная профессию изнутри.
Глеб Панфилов в своё время начинал путь с работы химиком в НИИ, поэтому к идее «земной», настоящей специальности относился с пониманием. Учёба давалась Ивану непросто: точные науки не шли, математика и физика откровенно мучили, гуманитарные предметы тоже не цепляли. Но случилась одна показательная история, которая всё расставила по местам. В школе Иван написал сочинение о Гамлете, отразив в нём режиссёрский взгляд отца на принца датского.
«Неужели нет замены этому голубому брильянту?»: почему Поплавская ужаснулась репортажам о Киркорове и что не могут простить Сергею Жигунову
Учительница работу не оценила: назвала банальной и поставила тройку с двумя минусами. После такого «разгрома» интерес к литературе угас бесповоротно. К выпускному классу единственный сын прославленной актрисы понятия не имел, чем хочет заниматься в жизни. Всё решил случай. Соседка по подъезду, сценарист Наталья Виолина, посоветовала ему попробовать поступить в МГИМО на юриста-международника.
Шок родителей и первый миллионПосле конфликта с учительницей литературы интерес к учёбе в школе пропал окончательно. Несмотря на это, он закончил обычную школу, а затем поступил в престижный вуз — МГИМО — и выучился там на юриста-международника. Юноша устроился в крупную московскую компанию и планировал получать степень магистра в Британии, но планы изменились. Довольно скоро Иван понял, что офисная рутина с девяти до шести для него невыносима — это ощущалось как клетка, несмотря на хороший доход. Именно в этом офисе произошёл переломный момент: заметив, что сотрудникам негде нормально поесть, предприимчивый парень предложил владельцу открыть кофейню.
Босс не только согласился, но и поручил этот проект ему. Начинать пришлось с обычной столовой, вникая во все тонкости общепита — от закупок до отчётности. Заведение быстро стало сверхприбыльным. Родители, узнав, что их сын-красавец, умница и выпускник МГИМО руководит столовой, поначалу опешили. Им пришлось смириться, лишь когда выяснилось, сколько он зарабатывает и что у него доля в бизнесе. Вскоре Иван открыл и собственный ресторан.
Параллельно он периодически возвращался на съёмочную площадку, но скорее как к хобби: его больше увлекал закадровый процесс. Наследник помог создать пять картин, а затем отправился оттачивать мастерство в Лондон, где окончил киношколу. Далее работал на семейной киностудии, занимался организацией съёмок и премьер, пробовал силы как театральный продюсер и сценарист.
В последние годы Иван жил за границей, основав собственную продюсерскую компанию, ещё один ресторан и пиар-агентство — все три дела приносят стабильный доход. На родину он приезжал лишь изредка, ради общения с родителями. Сложилось трагично: проститься с матерью Иван не успел, опоздал буквально на несколько часов, о чём невероятно сожалеет, а менее чем через год потерял и отца — эта двойная утрата стала для него тяжелейшим испытанием.
Жизнь затворникаИвану сейчас 48, однако своими детьми он так и не обзавёлся. Долгое время оставался холостяком, но в 47 лет всё же сыграл свадьбу с Екатериной Земцовой, с которой был знаком более 20 лет. Общих детей у пары нет, вместе они воспитывают дочь Екатерины от предыдущего брака. Падчерицу Ивана зовут Мария, девочке 16 лет, и отношения у них сложились замечательные. После смерти матери и отца Панфилов вступил в наследство, получив квартиры, дачи и внушительные счета.
Визиты на родину стали всё реже — теперь Панфилова здесь почти ничто не держит. Социальные сети он игнорирует, предпочитая тихую, уединённую жизнь и сосредоточенность на работе, которая приносит ему удовольствие. Туманный Альбион стал для Ивана Панфилова не просто городом, а настоящим домом. Именно здесь он построил успешный бизнес, встретил любовь — свою жену Екатерину — и обрёл то, что позволяет ему быть хозяином собственной жизни, независимым от звёздного статуса родителей. Продюсерская компания, ресторан и процветающее пиар-агентство приносят стабильный доход, а сам Лондон дарит бесценное — здесь его не узнают на улицах, не донимают просьбами об интервью и селфи.