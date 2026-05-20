Ужас перед смертью мамы, обычная столовая и бездетность: кем стал единственный сын Инны Чуриковой — 48-летний Иван

Инна Чурикова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Сложно осознать, что вот уже три года мир живёт без неподражаемой Инны Чуриковой. Супруг актрисы, с которым они делили не только семейный быт и работу над кинофильмами, но и радость воспитания единственного сына, ушёл из жизни спустя несколько лет после неё. Кем стал наследник великой артистки, какова его история и что помешало отпрыску знаменитого рода продолжить актёрскую династию, читайте в материале «Радио 1».



Выстраданное счастье Инны Чуриковой

Одной из самых талантливых актрис СССР не сразу удалось обрести личное счастье. Будущий супруг Глеб Панфилов был очарован ею ещё до первой личной встречи: прилив чувств мужчина испытал, увидев Инну на экране. Позже двум творческим людям довелось работать над общим проектом, и Чурикова со временем заметила, что тянется к нему не только как к режиссёру. Влюблённые не торопились оформлять отношения, а спустя какое-то время сыграли тихую свадьбу.

Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Единственным несбывшимся желанием пары долгое время оставалось рождение общих наследников. В конце семидесятых, когда Чуриковой исполнилось тридцать четыре года, у пары родился первенец — сын Иван. По меркам того времени Инна Михайловна считалась возрастной мамой. К тому моменту супруги уже многого добились: Чурикова носила звание заслуженной артистки РСФСР и была лауреатом премии Ленинского комсомола, а Панфилов успел завоевать награды на международных кинофестивалях. Единственный ребёнок с первых мгновений жизни купался в родительской любви и заботе, став для актрисы настоящей отдушиной.

Исповедь сына: «Я всё время плакал»

Детство Вани прошло в театральных коридорах и за кинокамерами. В четыре года ребёнок уже появился на экране: сыграл внука героини Чуриковой в фильме «Васса». Выглядело это как пролог к звёздной карьере, и он поначалу искренне хотел стать артистом. Но реальность оказалась иной: чем глубже Иван погружался в съёмочный процесс, тем заметнее остывал к этой мечте. Подвижному мальчику требовалось действие, а не ожидание. Повторять дубль десятки раз для него было мукой. Но настоящий страх вызывали спектакли: наблюдать, как мама «умирает» на сцене, оказалось невыносимо. Позже парень признавался: это не сделало его ближе к искусству, скорее оттолкнуло и морально измотало.

«Я всё время плакал, равно как и когда видел в кино умирающих маминых героинь. И, наверное, это как-то отразилось на моей детской психике», — приводит его слова «Экспресс газета».
Творческие супруги не настаивали на актёрской карьере для сына, зная профессию изнутри.

Глеб Панфилов в своё время начинал путь с работы химиком в НИИ, поэтому к идее «земной», настоящей специальности относился с пониманием. Учёба давалась Ивану непросто: точные науки не шли, математика и физика откровенно мучили, гуманитарные предметы тоже не цепляли. Но случилась одна показательная история, которая всё расставила по местам. В школе Иван написал сочинение о Гамлете, отразив в нём режиссёрский взгляд отца на принца датского.
Учительница работу не оценила: назвала банальной и поставила тройку с двумя минусами. После такого «разгрома» интерес к литературе угас бесповоротно. К выпускному классу единственный сын прославленной актрисы понятия не имел, чем хочет заниматься в жизни. Всё решил случай. Соседка по подъезду, сценарист Наталья Виолина, посоветовала ему попробовать поступить в МГИМО на юриста-международника.

Шок родителей и первый миллион

После конфликта с учительницей литературы интерес к учёбе в школе пропал окончательно. Несмотря на это, он закончил обычную школу, а затем поступил в престижный вуз — МГИМО — и выучился там на юриста-международника. Юноша устроился в крупную московскую компанию и планировал получать степень магистра в Британии, но планы изменились. Довольно скоро Иван понял, что офисная рутина с девяти до шести для него невыносима — это ощущалось как клетка, несмотря на хороший доход. Именно в этом офисе произошёл переломный момент: заметив, что сотрудникам негде нормально поесть, предприимчивый парень предложил владельцу открыть кофейню.

Босс не только согласился, но и поручил этот проект ему. Начинать пришлось с обычной столовой, вникая во все тонкости общепита — от закупок до отчётности. Заведение быстро стало сверхприбыльным. Родители, узнав, что их сын-красавец, умница и выпускник МГИМО руководит столовой, поначалу опешили. Им пришлось смириться, лишь когда выяснилось, сколько он зарабатывает и что у него доля в бизнесе. Вскоре Иван открыл и собственный ресторан.

Иван Панфилов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Параллельно он периодически возвращался на съёмочную площадку, но скорее как к хобби: его больше увлекал закадровый процесс. Наследник помог создать пять картин, а затем отправился оттачивать мастерство в Лондон, где окончил киношколу. Далее работал на семейной киностудии, занимался организацией съёмок и премьер, пробовал силы как театральный продюсер и сценарист.

В последние годы Иван жил за границей, основав собственную продюсерскую компанию, ещё один ресторан и пиар-агентство — все три дела приносят стабильный доход. На родину он приезжал лишь изредка, ради общения с родителями. Сложилось трагично: проститься с матерью Иван не успел, опоздал буквально на несколько часов, о чём невероятно сожалеет, а менее чем через год потерял и отца — эта двойная утрата стала для него тяжелейшим испытанием.

Жизнь затворника

Ивану сейчас 48, однако своими детьми он так и не обзавёлся. Долгое время оставался холостяком, но в 47 лет всё же сыграл свадьбу с Екатериной Земцовой, с которой был знаком более 20 лет. Общих детей у пары нет, вместе они воспитывают дочь Екатерины от предыдущего брака. Падчерицу Ивана зовут Мария, девочке 16 лет, и отношения у них сложились замечательные. После смерти матери и отца Панфилов вступил в наследство, получив квартиры, дачи и внушительные счета.

Визиты на родину стали всё реже — теперь Панфилова здесь почти ничто не держит. Социальные сети он игнорирует, предпочитая тихую, уединённую жизнь и сосредоточенность на работе, которая приносит ему удовольствие. Туманный Альбион стал для Ивана Панфилова не просто городом, а настоящим домом. Именно здесь он построил успешный бизнес, встретил любовь — свою жену Екатерину — и обрёл то, что позволяет ему быть хозяином собственной жизни, независимым от звёздного статуса родителей. Продюсерская компания, ресторан и процветающее пиар-агентство приносят стабильный доход, а сам Лондон дарит бесценное — здесь его не узнают на улицах, не донимают просьбами об интервью и селфи.
Арсений Орлов

