Победа над лимфомой Ходжкина, скандальный развод и обвинения в расизме: куда пропал звезда «Универа» Андрей Гайдулян?
Актеру, известному зрителям по роли наивного мажора Саши Сергеева в сериалах «Универ» и «СашаТаня», Андрею Гайдуляну 12 апреля исполняется 42 года. Этот артист прошёл путь от выпускника кишиневских театральных кружков до одного из самых узнаваемых комиков страны. Его карьера складывалась феноменально удачно, однако закадровая жизнь оказалась настоящей мыльной оперой, борьбой с онкологией и чередой громких разводов. Подробности — в материале «Радио 1».
Путь от Кишинева до статуса «звезды» ТНТАндрей Гайдулян родился 12 апреля 1984 года в Кишиневе (Молдавская ССР) в семье военного и преподавателя. В отличие от своего экранного амплуа — безалаберного сынка олигарха, реальный Андрей — потомственный офицер. Его отец — полковник МВД в отставке, а дед был морским офицером, участником обороны Севастополя. Возможно, именно эта строгая семейная закваска долгие годы сдерживала внутреннего бунтаря, который прорвался наружу уже в зрелом возрасте.
В 2002 году Гайдулян поступил в московский Институт современного искусства. Однако жажда совершенства и западного образования привела его в США — он оттачивал мастерство в престижной школе актерского мастерства Ли Страсберга, известной своей системой «переживания». В кино Андрей начинал с эпизодов в сериалах в сериалах «Кулагин и партнёры» и «Детективы», пока в 2008 году не получил роль, ставшую судьбоносной. Приглашение в сериал «Универ» превратило неизвестного артиста в любимца публики.
На сегодняшний день фильмография Гайдуляна насчитывает около 17 работ, что не так много для артиста его уровня, но каждая из них яркая. Помимо «Универа» и «СашиТаня», он запомнился зрителю по фильмам «Полный контакт», «СамоИрония судьбы» и даже озвучил персонажа в мультфильме «Университет монстров». Однако, как это часто бывает, амплуа комичного простака сыграло с ним злую шутку, зрители до сих пор путают артиста с его персонажем.
Личная жизнь Андрея ГайдулянаЛичная жизнь Гайдуляна всегда была такой же бурной, как и карьера его персонажа Саши, но гораздо менее счастливой. Ещё в студенчестве у него был роман с однокурсницей Риммой. Отношения то вспыхивали, то гасли. Когда пара рассталась, оказалось, что девушка беременна. Ради сына Федора (которому уже около 15 лет) они сошлись вновь, но этот союз оказался недолговечным — пара рассталась окончательно.
В 2016 году Гайдулян сделал предложение актрисе Диане Очиловой. Именно эта женщина стала его ангелом-хранителем: она была рядом, когда в 2015 году у актера обнаружили лимфому Ходжкина (рак лимфатической системы), лечила его и вытащила из болезни. Казалось, пережитый ужас онкологии навсегда свяжет эти два сердца. Но брак продержался всего год. Разрыв сопровождался громким скандалом: Диана публично обвиняла мужа в изменах, а Андрей в ответ пристыдил её за попытки очернить его имя, намекнув, что общественность знает далеко не всё о той стороне медали.
«Эта женщина не сказала, сколько и что я для нее сделал во время, до и после наших отношений. И я не скажу», — парировал актер в социальных сетях.Третьей попыткой обрести семейное счастье стала актриса Александра Велескевич. Однако и этот союз дал трещину — в 2024 году СМИ запестрели новостями о разводе. Показательно, что с Велескевич они сохранили рабочие отношения и продолжают вместе сниматься в проекте «СашаТаня» (она играет учительницу). На сегодняшний день, по данным источников, актер холост и живет один, сосредоточившись на работе и здоровье.
Скандалы и токсичная риторикаДолгое время Гайдулян оставался «милым парнем» с обложки глянца, но в последние годы маска добряка дала трещину. Самый громкий скандал разразился после трагедии в «Крокус Сити Холле» (март 2024 года). В то время как многие коллеги призывали к милосердию и осторожности, Андрей занял радикальную позицию. Он опубликовал фото одного из предполагаемых террористов и обрушился с критикой на миграционную политику.
«Да, я испытываю гнев и злость. И делать вид, что я не замечаю мигрантов, я не могу. Бесконтрольная миграция — это то, о чем все знают, что все ненавидят».Эти цитаты разлетелись по новостным лентам, вызвав неоднозначную реакцию. одни фанаты поддержали «честность» кумира, другие обвинили его в разжигании розни и расизме.
Но на этом эпатаж не закончился. Летом 2025 года Гайдулян внезапно объявился на Аляске. В тот момент, когда там проходили исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, актер решил, что он обязательно должен быть в центре событий. Сняв видео в толстовке с надписью «Аляска», он заявил:
«Вы знаете, я приехал сюда, потому что я мог сюда приехать. Я в целом лёгок на подъём, но сейчас речь идёт о событии мирового масштаба. Сложно упустить возможность посетить Анкоридж в невероятно важный день для всего мира — ведь именно в этот город будут направлены все глаза и уши. Было бы интересно здесь оказаться — и я оказался!».
Как сейчас живет артистВ 2015 году врачи поставили Андрею Гайдуляну диагноз «лимфома Ходжкина». Это был удар. Пришлось отложить все съемки, свадьбу и уехать на лечение в Германию. Но уже в 2016 году он вернулся с победой. Позже артист признавался, что справиться ему помогла вера: он много молился и посещал церковь.
«Слава Богу за всё», — написал он тогда в соцсетях, завершив курс химиотерапии.Сегодня Андрей Гайдулян живёт насыщенной творческой жизнью. Он задействован в театральных проектах «Номер 13», «Сказ про Федота-стрельца» и «Дуэнья». 2025 год стал для него продуктивным и в плане кино. Помимо выхода юбилейного 10-го сезона «СашаТаня», актёр снялся в громкой комедии «Новые приключения Шурика», где его партнёрами стали Филипп Киркоров, Павел Воля и Тимур Батрутдинов.
Что касается планов на 2026 год, то информации о конкретных премьерах пока немного. В 2026 году Андрей Гайдулян участвует в сериале «Универ. 15 лет спустя». Это третий сиквел культового ситкома «Универ», который вышел в 2008 году. Премьера состоится 13 апреля на телеканале ТНТ.