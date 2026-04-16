Из минус 31 млн в плюс 17 млн: звезда «Универа» Кожевникова спасла свою компанию
Актриса Мария Кожевникова сумела значительно улучшить финансовые показатели своего бизнеса в сфере IT. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Речь идёт о компании «Ремоут Индастриз», которая ранее демонстрировала убыток в размере 31 миллиона рублей. Однако по итогам 2025 года ситуация кардинально изменилась — фирма вышла в прибыль, заработав около 17 миллионов рублей.
Это уже не первый бизнес-проект Кожевниковой, связанный с информационными технологиями, и, судя по динамике, ей удалось стабилизировать положение компании и добиться положительного результата.
Таким образом, несмотря на прежние финансовые трудности, актрисе удалось развернуть ситуацию в свою пользу и вывести бизнес в плюс.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России