В 15 лет пересёк Азовское море, поставил несколько рекордов и отнял судно у пиратов: как живет главный путешественник России Фёдор Конюхов?
12 декабря российскому путешественнику, художнику и писателю Фёдору Филипповичу Конюхову исполняется 74 года. За плечами у него десятки уникальных экспедиций — от кругосветных плаваний до рекордных перелётов. 7 ноября 2025 года он отправился в новое приключение. О том, как живёт знаменитый исследователь сейчас, какие рекорды он смог побить и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Фёдора Конюхова: ранние годыФёдор Филиппович появился на свет 12 декабря 1951 года в селе Чкалове Запорожской области. Детство будущего путешественника прошло на берегу Азовского моря, где отец, рыбак Филипп Михайлович, часто брал сына в море.
Важную роль в его становлении сыграл дед Михаил, служивший в одном гарнизоне с полярником Георгием Седовым. Именно от Седова у семьи Конюховых сохранился нательный крест, который дед передал Фёдору как самому стойкому из потомков. Юного Конюхова манили далекие горизонты: в 15 лет он впервые самостоятельно пересёк Азовское море на весельной лодке. Это стало возможным благодаря многолетним тренировкам.
Кроме того, Фёдор рос обычным сельским мальчишкой: играл в футбол, ночевал на сеновале, взахлёб читал Верна. К окончанию школы он чётко понимал: его путь — море и путешествия.
Образование и первые шаги в профессииПосле школы Конюхов поступил в Одесское мореходное училище и стал судовым механиком. Позже освоил специальность штурмана-навигатора в Ленинграде и прошёл службу на Балтийском флоте.
Два года он провёл во Вьетнаме, работая на спецсудне, которое доставляло боеприпасы вьетконговцам. За время службы побывал также в Никарагуа и Сальвадоре.
Вернувшись в СССР, Фёдор продолжил учиться и получил профессию резчика-инкрустатора в Бобруйске — навык, который впоследствии стал основой его художественной карьеры.
Первые экспедиции: путь к мировым рекордамПервая крупная экспедиция состоялась в 1977 году, когда он прошёл под парусом по Тихому океану, повторив маршрут Витуса Беринга. Затем последовали экспедиции на Камчатку и Сахалин. Поставив цель — покорить Северный полюс в одиночку — Конюхов несколько лет готовился на Чукотке: обучался езде в собачьих упряжках, строительству ледяных хижин и выживанию в условиях полярной ночи.
Перед главной экспедицией он совершил тренировочный поход к Полюсу относительной недоступности. Позднее побывал на Северном полюсе в составе советско-канадской группы Владимира Чукова.
В 1990 году Фёдор впервые в истории в одиночку достиг Северного полюса, преодолев путь за 72 дня. Он пересекал полыньи и торосы, чудом избежал гибели во время столкновения льдин — но стал первопроходцем. В 1995-м он покорил и Южный полюс, дойдя до массива Винсон и установив российский флаг.
Программа «Большой шлем» и новые достиженияКонюхов стал первым россиянином, выполнившим программу «Большого шлема»: Северный полюс — Южный полюс — Эверест. В 1992 году он поднялся на Эверест в одиночку, позже покорил Аконкагуа (1996) и Килиманджаро (1997).
Также путешественник участвовал в:
- советско-американском велопробеге Находка — Москва — Ленинград (1989);
- российско-австралийском ралли Находка — Москва (1991);
- караванных экспедициях по Великому шелковому пути (2002, 2009);
- сухопутных походах по маршрутам исследователей тайги.
Рекорды Конюхова в воздухе: аэростаты, шары и новые высотыВ 2016 году Конюхов облетел Землю на воздушном шаре за 11 дней, побив рекорд Стива Фоссета. В 2017 году установил мировой рекорд, проведя в воздухе 55 часов 10 минут. За достижения он был награждён орденом Почёта.
В 2023-м вместе с Иваном Меняйло совершил новый длительный полёт — более 60 часов — на аэростате высотой 36 метров и весом 5 тонн, достигнув Красноярского края.
Рекордные переходы на лодке и экспедиции 2024–2025 годовС конца 2018 года Конюхов начал переход по Южному Тихому океану на лодке «Акрос». В 2021 году он провёл несколько недель на льдине в Северном Ледовитом океане, изучая таяние льда и сейсмическую активность морского дна.
В 2024 году путешественник объявил новую задачу — перелёт на мотопараплане до Северного полюса. Летом экспедиция состоялась: Конюхов и пилот Игорь Потапкин преодолели 440 км и установили мировые рекорды.
Позже он провёл 20 дней 22 часа и 45 минут в полном одиночестве на северной полярной станции — ещё одно достижение. В конце 2024 года Фёдор начал переход по Южному океану от мыса Горн до Австралии. В феврале 2025 года стал первым человеком, пересёкшим на лодке Южную Атлантику.
Весной экспедиция остановилась из-за поломки лодки: Конюхова эвакуировали, он похудел на 15 кг, но остался невредим. Домой вернулся через Китай.
Творчество и научная работа Федора КонюховаФёдор Филиппович пишет картины и книги. Он создал более 3000 полотен. Его произведения — «Мои путешествия», «Под алыми парусами», «Наедине с океаном» — содержат личные истории и опыт экспедиций.
После путешествия в 2021 году он провёл выставку в Мурманске. Особый резонанс вызвали картины «Из последних сил» и «Мама». Он также пишет исторические и духовные труды: «Крымская война. Оборона Севастополя», «Мой путь к истине», «Сила Веры», «Океан — моя обитель».
Конюхов — член Союза художников, Союза журналистов и Союза писателей России. Его рисунки украсили издание «Дао дэ цзин».
Свой путь в духовной сфере Конюхов начал в 2010 году, получив сан иподиакона в праздник Николая Чудотворца. Он окончил духовную семинарию в Санкт-Петербурге и служит в Запорожье, совмещая духовное служение с путешествиями.
Личная жизнь Федора КонюховаПервый брак Фёдор заключил с Людмилой, которая родила ему двоих детей — Оскара (1975) и Татьяну (1978). После развода дочь с матерью переехали в США. Оскар возглавляет Всероссийскую федерацию парусного спорта.
Вторая жена — Ирина Анатольевна, доктор юридических наук и специалист по международному праву. К моменту знакомства с Федором она была вдовой и воспитывала двоих сыновей. Ради семьи она отказалась от работы в ООН и Европарламенте и нередко сопровождала мужа в экспедициях. В 2005 году у пары родился сын Николай.
Дом-музей, часовня и «деревня Конюхова»В 2004-м, когда Фёдор и Ирина пересекали Атлантику, их судно накрыл мощный шторм. Вернувшись домой, супруги решили увековечить тот опыт и построили у творческой мастерской Конюхова часовню в честь Николая Чудотворца.
Спрятаться от городской беготни путешественник может и в небольшом поселении в Тульской области, которое носит его имя. В 2015 году Конюхов приобрёл здесь 69 гектаров земли и после провёл обряд освящения. Со временем на этой территории, окружённой охраняемыми лесами, появились дома для художников и писателей, туристические кемпинги, а также ферма, которую назвали «Голубятня Фёдора Конюхова».
Фёдор Конюхов сейчас: новые проекты и целиНа пресс-конференции в июле 2025 года Конюхов рассказал о новой задаче — исследовать гигантское скопление мусора в северной части Тихого океана. Специально для этого создаётся инновационный плот «Миррико». Старт экспедиции — из Чили, завершение — в Австралии. Итоги помогут разработать технологии переработки отходов.
Также путешественник сообщил о планах открыть в Татарстане музей путешествий. Кроме того, он работает над проектом «Национальные деревья России», предполагающим высадку смешанных рощ на местах свалок и запустений.
В августе 2025 года Конюхов и Иван Меняйло побили рекорд России, поднявшись на аэростате на высоту 10 464 метра. 7 ноября Фёдор Филиппович отправился в новую экспедицию — разворачивать первую в мире одиночную сезонную антарктическую исследовательскую станцию на острове Смоленск. Проект призван напомнить миру об истории открытия Антарктиды.