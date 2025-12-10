Джонни Депп сыграет в фильме по произведению русской классики
Актер Джонни Депп сыграет в первой голливудской версии «Мастера и Маргариты»
Голливудский актер Джонни Депп примет участие в первой англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает издание Variety.
Согласно информации источника, звезда «Пиратов Карибского моря» исполнит одну из ключевых ролей в предстоящем проекте. Сейчас режиссера еще не назначили.
Кроме того, Депп будет выступать в роли продюсера фильма, съемки которого планируется начать в 2026 году.
В июле появились новости о личной жизни артиста, в которых говорилось о его новых отношениях с Анджелиной Джоли.
