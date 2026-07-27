27 июля 2026, 15:17

Наталья Белохвостикова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Актрисе, знакомой миллионам зрителей по картинам «У озера», «Тегеран-43» и десяткам других ярких ролей, Наталье Белохвостиковой 28 июля исполняется 75 лет. Народная артистка РСФСР прошла путь от капризной девочки из семьи высокопоставленного дипломата до одной из самых узнаваемых актрис советского кино. Её жизнь была соткана из контрастов: головокружительный успех и тихое затворничество, полувековая идиллия в браке и чудовищный скандал с зятем на всю страну, позднее материнство и тяжелейшая утрата. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Натальи Белохвостиковой Личная жизнь актрисы Скандал, потрясший страну Жизнь Белохвостиковой сегодня



Биография Натальи Белохвостиковой

Наталья Белохвостикова (Фото: скриншот д/ф «Все слова о любви» Первый канал)

Личная жизнь актрисы

Наталья Белохвостикова и Владимир Наумов (Фото: скриншот д/ф «Все слова о любви» Первый канал)

«Что это, если не знак какой-то свыше?» — задавалась вопросом актриса в интервью KP.ru.

Скандал, потрясший страну

Александр Фарбер и Наталья Наумова (Фото: скриншот т/п «Ты не поверишь!» ТК НТВ)

Жизнь Белохвостиковой сегодня