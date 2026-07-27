Полвека брака с «сумасшедшим гением», усыновление ребенка в преклонном возрасте и суд с зятем: куда пропала Наталья Белохвостикова?
Актрисе, знакомой миллионам зрителей по картинам «У озера», «Тегеран-43» и десяткам других ярких ролей, Наталье Белохвостиковой 28 июля исполняется 75 лет. Народная артистка РСФСР прошла путь от капризной девочки из семьи высокопоставленного дипломата до одной из самых узнаваемых актрис советского кино. Её жизнь была соткана из контрастов: головокружительный успех и тихое затворничество, полувековая идиллия в браке и чудовищный скандал с зятем на всю страну, позднее материнство и тяжелейшая утрата. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Натальи БелохвостиковойНаталия Николаевна родилась в Москве 28 июля 1951 года, но её детство прошло далеко от советской столицы. Отец актрисы был дипломатом высшего ранга, чрезвычайным и полномочным послом, поэтому семья часто переезжала. Будущая звезда провела ранние годы в Лондоне, свободно овладела английским и даже присутствовала на коронации Елизаветы II. Вопреки стереотипам о худобе моделей, маленькая Наташа была полновата, за что домашние прозвали её «запасным Черчиллем». В школу пошла уже в Москве — родители отправили её жить к бабушке.
В кино она попала совершенно случайно. В 14 лет, гостя у родителей в Стокгольме, она гуляла на детской площадке, где её заметил режиссёр Марк Донской, искавший актёров для массовки в фильме «Сердце матери». Позже, уже в Москве, судьба свела её с мэтром Сергеем Герасимовым. Он был настолько поражён талантом девушки, что взял её во ВГИК без экзаменов, ещё пока она училась в десятом классе.
Первой серьёзной ролью стала Лена Бармина в фильме Герасимова «У озера». Эта картина принесла 17-летней актрисе всесоюзную славу и Государственную премию СССР, сделав её самой юной обладательницей этой награды в истории. Однако слава далась непросто. Герасимов решил, что у Лены непременно должна быть вертикальная морщинка на лбу. Чтобы выполнить волю режиссёра, Наталия часами сидела перед зеркалом и хмурила брови. В итоге морщина действительно появилась и осталась с ней на всю оставшуюся жизнь.
В 1984 году Белохвостикова получила звание Народной артистки РСФСР, а её фильмография пополнилась картинами «Тегеран-43», «Легенда о Тиле», «Красное и чёрное» и «Берег».
Личная жизнь актрисыИстория любви Белохвостиковой достойна отдельного сценария. Со своим будущим мужем, режиссёром Владимиром Наумовым, она познакомилась в самолёте, летевшем на кинофестиваль в Белград. Ей было 20, ему — 44. Он показался ей «сумасшедшим гением», который в полёте нюхал и рассыпал махорку, но именно это её и очаровало.
Их роман развивался стремительно. После поездки Наумов дал интервью газете «Правда» и на вопрос о том, что ему запомнилось в Югославии, ответил: «Наташа Белохвостикова». Это и стало публичным признанием в любви. Они поженились, и этот брак продлился почти 47 лет — до самой смерти режиссёра в 2021 году. В 1974 году у них родилась дочь Наталья, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой, а затем и режиссёром.
Главной «сенсацией» в их личной жизни стало усыновление в 2007 году трёхлетнего мальчика Кирилла из детдома. Наталии тогда было 56 лет, а её супругу — уже 80. Общество восприняло это неоднозначно, но актриса была непоколебима. Она вспоминала, как мальчик сам подошёл к ней и попросил привезти крестик, сказав: «Я очень просил Бога, чтобы вы меня нашли».
«Что это, если не знак какой-то свыше?» — задавалась вопросом актриса в интервью KP.ru.
Скандал, потрясший странуТихая семейная гавань Белохвостиковой рухнула в 2021 году. Сначала не стало Владимира Наумова, а следом разразился публичный скандал с зятем актрисы — актёром Александром Фарбером, мужем её дочери. В эфире федерального ток-шоу Фарбер заявил, что Белохвостикова якобы настроила его жену против него, препятствует общению с сыном и удерживает ребёнка. Он назвал актрису «настоящим террористом» и «королевой драмы».
Белохвостикова, которую коллеги всегда описывали как интеллигентнейшего человека, не стерпела такого удара по репутации. Она подала в суд иск о защите чести и достоинства, требуя 30 миллионов рублей компенсации. Дочь актрисы опровергала обвинения, заявляя, что Фарбер проявлял агрессию и бил её брата Кирилла. К слову, и суд спустя время стал на сторону звёздной четы, и Фарберу пришлось уйти из эфиров.
Жизнь Белохвостиковой сегодняПосле всех потрясений Наталья Белохвостикова практически исчезла из публичного пространства. Она ведёт жизнь затворницы, редко выходит в свет и даёт интервью. Сегодня актриса живёт в Москве, поддерживает приёмного сына Кирилла, который поступил на юридический факультет, и помогает с внуком Максимом.
Дочь Наталья развелась со скандальным зятем. Сама Белохвостикова овдовела, оставила обручальное кольцо и признавалась, что первый год после потери мужа был для неё «страшным», она не могла смотреть на его фотографии. Здоровье актрисы тоже даёт о себе знать, ходят слухи о её частых госпитализациях, но она старается не комментировать сплетни.