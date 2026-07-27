На Бари Алибасова-младшего завели протокол за избиение жены
В отношении предпринимателя Бари Алибасова-младшего составили административный протокол по факту избиения его десятой супруги Арины Алибасовой. Документ имеется в распоряжении РЕН ТВ.
По материалам дела, в конце января 2026 года сын музыкального продюсера Бари Алибасова толкал девушку об стены, бил по лицу и заламывал руки — экспертиза подтвердила побои. Ранее мужчина не привлекался к административной ответственности.
Правозащитник Иван Мельников допустил, что предприниматель может незаконно отобрать у жены дочь Эмму и вывезти её за рубеж. Отмечается, что в июле суд разрешил девочке жить с мамой до решения по спору о ребёнке. Однако Арина утверждает, что бывший муж и после этого не даёт ей видеть девочку.
Суд отказался принимать иск о разводе из-за малолетнего возраста Эммы. Алибасова ранее заявляла, что супруг сильно избил её и увёз ребёнка из Нижнего Новгорода в московскую квартиру своего отца. В начале марта Алибасов-младший не пустил жену на день рождения дочери и вытолкнул её в подъезд, когда та попыталась поздравить девочку.
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