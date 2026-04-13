В 17 вышла замуж за 50-летнего и после его смерти так и не обрела счастье: как сложилась судьба звезды «Дон Кихота» Лидии Вертинской?
Лидия Вертинская, советская актриса кино и художница-живописец, оставила неизгладимый след в истории отечественного кинематографа. Она снялась всего в пяти фильмах, но каждый из них стал классикой советского кино. Она была не только талантливой актрисой, но и верной женой великого певца Александра Вертинского. Артистка также была матерью двух дочерей, которые впоследствии тоже стали актрисами. О жизни яркой личности эпохи СССР — в материале «Радио 1».
Биография Лидии Вертинской: ранние годыЛидия Владимировна Вертинская, в девичестве Циргвава, родилась 14 апреля 1923 года в Харбине, Китай. Её мать, Лидия Фомина, была сибирской казачкой из семьи староверов, а отец, Владимир Циргвава, имел мегрельские корни. Они отправились в Китай в качестве добровольцев, чтобы участвовать в строительстве Китайско-Восточной железной дороги.
Владимир Циргвава имел дворянское происхождение, корнями уходившее в один из знатных грузинских родов. Родители уделяли много времени воспитанию девочки, прививали манеры, учили поведению в обществе. Мама, будучи глубоко верующим человеком, настояла на обучении дочери в церковной школе. Только начав взрослеть, Лида все чаще нарушала правила учебного заведения и не отличалась глубокой верой и послушанием.
Когда будущей Вертинской исполнилось 10 лет, от сердечного приступа скончался глава семейства. Мама с дочерью вынуждены были переехать сначала в портовый городок Чифу, а затем и в Шанхай, где была большая русско-грузинская колония иммигрантов.
В Шанхае Лидия Владимировна начала обучение в английской школе и с легкостью освоила язык. После завершения базового обучения девушка прошла обучение стенографии и в 1940 году, в возрасте 17 лет, начала работать секретарём в судоходной компании. Мама девушки грезила о том, что её дочь встретит англичанина и выйдет за него замуж. Однако у судьбы были свои планы: в Шанхай прибыл певец Александр Вертинский.
Любовь вопреки всемуСудьбоносная встреча произошла в кабаре «Ренессанс», куда Вертинская пошла с подругой послушать приезжего артиста. Стоит сказать, что с творчеством Александра Николаевича девушка давно была знакома, а тут такая удача — услышать вживую. В тот вечер по воле судьбы нашлись знакомые, которые пригласили артиста за столик к девушкам. Едва рассмотрев юную Лиду, Вертинский понял, что это настоящая любовь.
Чувство было взаимным, после встречи началась долгая переписка. На тот момент очаровательной Лидии было 17, а влюбленному певцу уже 51 год. Пара была на расстоянии два года, но нежные письма лишь подогревали интерес друг к другу.
Мама девушки, мягко говоря, не одобряла выбор дочери. Пугала разница в возрасте в 34 года, да род занятий певца был не понятен глубоко религиозной женщине.
«Ты только подумай, он поёт в кабаке!» — твердила дочери мама.Все изменила война. Мама с дочерью, как и многие в то время, переживали трудные времена, но Вертинский всегда поддерживал. В итоге мама сдалась и дала благословение на брак. 26 апреля 1942 года пара заключила союз в Кафедральном соборе Шанхая.
Через год в семье родилась дочка Марианна. Положение в стране стремительно ухудшалось, и Вертинский предложил жене вернуться в СССР. После приезда в Союз Александр начинает больше работать, все чаще находится на гастролях. Но это не влияет на отношения супругов, любовь Лидии и Александра становится только крепче.
В 1944 году у пары рождается вторая дочь Анастасия. А еще спустя 3 года государство предоставило семье квартиру. В страну вернулась мирная жизнь, дети немного подросли, и супруг предложил жене продолжить образование. Так Лидия Владимировна в 1955 году окончила факультет живописи Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова.
Лидия Вертинская в киноЛидия Вертинская попала в кино случайно. Некий человек поведал о ней Александру Птушко, известному кинорежиссёру, который находился в поиске юной актрисы для роли Феникса в фильме-сказке «Садко» (1952).
Птушко искал актрису с необычной, запоминающейся внешностью, и сразу же после пробы утвердил Вертинскую на роль, которая стала её кинодебютом. Она не была профессиональной актрисой, просто делала то, что говорили. Но образ, созданный Вертинской, поистине был завораживающим.
После она приняла участие в таких проектах, как «Дон Кихот» Козинцева, «Киевлянка», «Новые похождения Кота в сапогах» и сказке «Королевство кривых зеркал». В последних трех картинах актриса снималась потому, что семье нужны были деньги. По рассказам самой Вертинской, она не любила сниматься и относилась к кинематографу как к очередному опыту в жизни.
Смерть Лидии Вертинской и ее мужаАлександр Николаевич, осознавая свой возраст, вкладывал деньги в антиквариат и по возможности делал накопления. 21 мая 1957 года Александра Вертинского не стало. 69-летний артист скончался от острой сердечной недостаточности. Его жена овдовела в 34 года, но после его ухода замуж больше не вышла. Она посвятила себя детям и до последнего вздоха любила своего Сашу.
Артистка посвятила себя сохранению памяти о своём супруге, став хранительницей его творческого наследия. Она тщательно занималась архивом, стремясь сохранить все документы, фотографии, письма и рукописи Вертинского. Утешением для Вертинской стали дочери Марианна и Анастасия, а позже и внуки.
Марианна получила образование в Театральном институте имени Щукина. Она активно снималась в кино, но наибольшую известность ей принесла роль Ани в фильме «Застава Ильича». Анастасия вслед за сестрой окончила Щукинское и сделала яркую карьеру в кино. «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Война и мир» и «Анна Каренина» — лишь короткий список киноработ актрисы.
Лидия Владимировна пережила супруга на 56 лет и умерла 31 декабря 2013 года после продолжительной болезни. Вертинская была похоронена рядом с мужем на 5 участке Новодевичьего кладбища, а память о ней остается в лице ее детей и внуков и, конечно же, в фильмах с ее участием.