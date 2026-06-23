Суд обязал Аллу Пугачёву погасить задолженность по коммунальным услугам
Суд удовлетворил требования теплоснабжающей организации и постановил взыскать с певицы Аллы Пугачёвой задолженность по коммунальным платежам на общую сумму свыше 17 тысяч рублей. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Ранее компания «МОЭК» обратилась в суд с двумя исками, связанными с неоплаченными услугами. Рассмотрение дел состоялось 18 июня, после чего требования ресурсоснабжающей организации были полностью удовлетворены.
По итогам разбирательства суд вынес два судебных приказа о взыскании задолженности. Согласно документам, сумма одного долга составила 8722,19 рубля, второго — 8658,09 рубля.
Таким образом, общий размер взыскания превысил 17 тысяч рублей. Информация о причинах образования задолженности и её последующем погашении не уточняется.
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