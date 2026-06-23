Суд обязал Аллу Пугачёву погасить задолженность по коммунальным услугам

23 июня 2026, 18:08

С Пугачёвой взыскали более 17 тысяч рублей по искам «МОЭК»

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

Суд удовлетворил требования теплоснабжающей организации и постановил взыскать с певицы Аллы Пугачёвой задолженность по коммунальным платежам на общую сумму свыше 17 тысяч рублей. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.