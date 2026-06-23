Лейблы Black Star и Make It Music обеспечили основной доход компаний Пашу
Продюсер и генеральный директор Павел Курьянов продолжает успешно развивать собственные бизнес-проекты. Об этом сообщает Super.
По данным сервиса Rusprofile, совокупная выручка восьми компаний, в которых Пашу выступает учредителем, по итогам 2025 года составила 792 миллиона рублей. Чистая прибыль бизнеса достигла 88 миллионов рублей.
Активы предпринимателя представлены сразу в нескольких сферах — от музыкальной индустрии до ресторанного бизнеса, рекламы и IT. Три компании работают в области исполнительских искусств, две занимаются управлением интеллектуальной собственностью, а остальные связаны с разработкой программного обеспечения, рекламными услугами и консалтингом.
Наибольший вклад в финансовые результаты внес музыкальный лейбл Black Star. Компания, половиной которой владеет Пашу, принесла 515,4 миллиона рублей выручки. Чистая прибыль лейбла за год увеличилась с 36 до 39,6 миллиона рублей.
Ещё одним крупным активом стал лейбл Make It Music, который также принадлежит Пашу и его партнёру Вальтеру Чассему. По итогам 2025 года компания заработала 227,3 миллиона рублей выручки и 19,7 миллиона рублей чистой прибыли, улучшив показатели по сравнению с предыдущим годом.
При этом не все проекты продюсера показали положительную динамику. Компания «Блэк Стар Фудс», развивающая франшизы ресторанов Black Star Burger, завершила год с убытком. За 2025 год отрицательный финансовый результат вырос до 954 тысяч рублей, а выручка сократилась более чем вдвое — с 2,7 миллиона до 1,1 миллиона рублей.
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