Лейблы Black Star и Make It Music обеспечили основной доход компаний Пашу

23 июня 2026, 16:25

Бизнес Пашу заработал почти 800 миллионов рублей выручки за год

Пашу (Фото: Instagram* / @pashuofficial)

Продюсер и генеральный директор Павел Курьянов продолжает успешно развивать собственные бизнес-проекты. Об этом сообщает Super.