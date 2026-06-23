Ксения Бородина вступилась за мужа, которого называют альфонсом
Ксения Бородина в личном блоге встала на защиту мужа, Николая Сердюкова, которого в соцсетях называют альфонсом.
Телеведущая ответила на вопрос подписчика о своей любви к супругу. Она подчеркнула, что Николай внес в их семью не деньги, а заботу и тепло.
Ксения также отметила, что ее более высокий доход является хорошей поддержкой для их совместного будущего. Среди других достоинств Николая она выделила его неконфликтность и отсутствие стремления казаться «мачо».
Ранее Дана Борисова раскритиковала нового мужа Ксении Бородиной. Звезда назвала супруга телеведущей альфонсом, который «присосался». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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