В его руках взорвался труп: как Виктор Щетков из «Студии СОЮЗ» оставил карьеру в милиции ради юмора и что известно о его личной жизни?
7 мая исполняется 42 года Виктору Щеткову — чемпиону Высшей лиги КВН в составе команды «СОЮЗ», сценаристу, телеведущему, автору популярных юмористических форматов и одному из самых узнаваемых представителей музыкального юмора на российском телевидении. Зрители знают его по проектам «Студия СОЮЗ», «Плохие песни», «ИГРА», «Концерты», «Звёзды» и «Большое шоу». Однако путь к сцене начался не в студии телеканала, а в милицейской форме. Подробнее о жизни артиста и службе в органах — в материале «Радио 1».
Биография Виктора Щеткова: детство и увлеченияВиктор Щетков родился 7 мая 1984 года в Тюмени. С ранних лет будущий шоумен тянулся к музыке. Он любил петь, хотя профессионального музыкального образования так и не получил. В детстве Виктор освоил баян и гитару. Позже этот навык пригодился ему во время службы в армии, когда музыка помогала скрасить однообразные будни казармы.
Семья относилась к увлечению сына скептически и без особого энтузиазма. После музыкального периода школьник переключил внимание на спорт. Он пробовал заниматься борьбой, однако большее удовольствие получал от командных дисциплин.
В результате Щетков остановился на баскетболе. Эта игра осталась важной частью его жизни. Даже спустя годы он продолжил тренироваться при любой возможности и участвовал в различных турнирах.
Почему Виктор Щетков хотел стать милиционеромВ школьные годы Виктор ничем особенно не выделялся среди сверстников, однако уже примерно с пятого класса понимал, кем хочет стать: он мечтал о службе в милиции. На выбор повлияли рассказы его дяди, который работал оперативником. Атмосфера профессии, истории о службе и романтика формы произвели на подростка сильное впечатление.
«Он как-то про это всё так рассказывал, что я вдохновился и такой: "Блин, тоже хочу быть милиционером". И как-то с 5-го класса так получилось, что и родители почему-то говорили, и все вокруг тоже почему-то предполагали, что я буду поступать именно в школу милиции. Я сам ничего не решал вообще. И когда пришло время, я такой думаю: "Ну, вроде бы решен же вопрос уже"», — вспоминал он.После получения аттестата Виктор выбрал Тюменский юридический институт. Вступительные экзамены он сдал без проблем и стал студентом административно-правового факультета.
Первые шаги на сцене: КВН во время учебыНесмотря на серьезную юридическую специальность, уже в студенческие годы Щетков почувствовал тягу к сцене и публичным выступлениям. Он начал играть в КВН в составе местной команды «Гарвард». Вместе с коллективом Виктор успел дойти до Премьер-лиги. Однако в тот период громкой популярности добиться не удалось.
Тем не менее именно тогда сформировались его сценические навыки, чувство темпа, работа с залом и любовь к юмористическому жанру.
Работа Виктора Щеткова в милицииПосле окончания института молодой специалист решил работать по профессии и пошел в правоохранительные органы. Там Виктор прослужил три года. Интересно, что уже в первый рабочий день выпускник юридического института задержал преступника, находившегося в федеральном розыске. Однако внутренне Щетков все больше понимал, что служба — не его призвание.
Также Виктор иногда вспоминает ситуации, которые произошли с ним во время работы в милиции. По словам шоумена, в жаркий июльский день экипаж вызвали на адрес, где находилось тело умершего человека. На улице стояла температура около +30 градусов. Родственников на месте не оказалось, личность покойного не установили, поэтому транспортировкой должны были заниматься сами сотрудники.
«Источник запаха был на пятом этаже, но мы его уже с улицы чувствовали. И я никогда не забуду картину, как мы выносили этот разложившийся труп… настолько разложившийся, что там все виды насекомых уже проглядывались. Приехали две полицейские машины, железная телега для трупа. Мы выходим, несем труп на простыне и вдруг "пффф". Я впервые увидел, как людей синхронно начинало тошнить», — делился комик.История быстро разошлась по интернету и стала одной из самых обсуждаемых в биографии артиста.
Команда «СОЮЗ»: путь к чемпионству в Высшей лиге КВНЩетков продолжал играть в КВН. Со временем команда, в которой он участвовал, объединилась с коллективом «Моль» из Шадринска. Так появился будущий легендарный «СОЮЗ», дебютировавший на фестивале в Сочи.
Именно этот шаг полностью изменил профессиональную судьбу Виктора. В составе команды «СОЮЗ» Виктор Щетков дошел до финала Высшей лиги КВН и стал чемпионом сезона 2014 года.
Коллектив быстро выделился на фоне конкурентов благодаря музыкальному стилю, точным пародиям, иронии и запоминающейся сценической подаче. На сцене Щетков исполнял особую роль: объявлял музыкальные номера, пел и усиливал комический эффект за счет харизмы и интонации.
После завершения регулярного участия в играх команда продолжила выступать на крупных фестивалях и специальных проектах.
Чем занимался Щетков после КВНПосле успеха в КВН Виктор вместе с коллегами Александром Алымовым и Айдаром Гараевым начал расширять сферу деятельности. Они работали не только внутри клуба веселых и находчивых, но и сотрудничали с другими командами, создавали сценарии и разрабатывали телевизионные проекты.
Сам Щетков активно включился в авторскую работу и постепенно перешел в формат большого телевидения.
Как появилась «Студия СОЮЗ»Настоящий карьерный прорыв произошел после того, как Виктор придумал концепцию музыкального юмористического шоу. Идея пришла к нему в дороге. Он слушал очередной хит российской поп-музыки, пытался понять смысл текста и подумал: из этого можно сделать игру.
Замысел строился на том, чтобы участники угадывали слова песен, опираясь на интуицию, рифму и музыкальный ритм. Коллеги поддержали идею и уже 10 августа 2017 года на телеканале ТНТ состоялась премьера программы «Студия СОЮЗ».
Проект удачно объединил сразу несколько жанров: музыкальный конкурс, импровизацию, юмористическое шоу, звездные дуэли, абсурдные испытания на знание отечественной поп-культуры.
Популярность ведущих быстро росла. Вместе с Виктором в проекте работали Коковкин, Айдар Гараев, Александр Алымов, Артем Муратов и Елена Гущина. После успеха программы Щеткова регулярно приглашали и в другие проекты ТНТ, а также в сторонние юмористические шоу.
«На самом деле, у меня, наверное, вообще всё взрослое окружение, включая родителей, дядь и тётей, раньше собирались и весело проводили время. Как-то раньше вот эти семейные узы они были чуть теснее, чем сейчас у людей. Папа любил и хорошо играл на баяне. У него было огромное количество частушек всяких, в том числе неприличных. Может быть, оттуда пошло. Весело было на этих тусовках», — рассказывал Виктор.
Личная жизнь Виктора Щеткова: жена Юлия МишинаВиктор Щетков женат. Свадьба состоялась 11 августа 2015 года. Его супруга Юлия Мишина профессионально занимается фотографией. Познакомились они во время работы: Юлия снимала участников команды КВН «СОЮЗ» в период Премьер-лиги.
По словам Виктора, до знакомства с будущей женой он скептически относился к рассказам о любви с первого взгляда. Однако встреча с Юлией заставила его изменить мнение. Позже артист не раз говорил, что жена для него не только любимый человек, но и главный партнер по жизни, отдыху и юмору. Он называл супругу своим Comedy Buddy и признавался, что именно с ней ему легче всего придумывать шутки.
Детей у супругов пока нет. По словам самого артиста, это позволяет им больше времени уделять друг другу, путешествиям, совместным проектам и личной жизни.
Виктор Щетков сейчасСегодня Щетков активно развивает направление тру-крайма. Он работает над проектом «Кому на Руси», а также готовит авторский цикл о криминальном прошлом Тюмени. Кроме того, Виктор ожидает выход семейного шоу «Плюс один», которое создавал вместе с супругой Юлией. Точная дата премьеры пока не объявлена, однако проект уже заявлен как одна из его новых крупных работ.
В августе 2025 года Виктор Щетков открыл баскетбольную площадку на набережной Туры в Тюмени. Он выступил идейным вдохновителем и одним из организаторов пространства.
По словам шоумена, ему хотелось поддержать тюменскую баскетбольную команду и сделать что-то полезное для родного города. Через этот проект Щетков стремился обратить внимание на нехватку инфраструктуры для баскетбола в регионе, где традиционно больше внимания уделяют биатлону.
Сам он по-прежнему называет баскетбол своей детской страстью и продолжает играть в Медиалиге уже в Москве.