«Любой позавидует»: Надежда Бабкина объяснила тягу молодёжи к артистам прошлого

05 мая 2026, 21:17

Надежда Бабкина назвала опыт главной причиной тяги молодёжи к артистам прошлого

Певица Надежда Бабкина заявила, что молодёжь всё чаще открывает для себя артистов прошлых десятилетий не только из-за моды на ностальгию.





В беседе с Life.ru артистка объяснила: здесь сошлись усталость от одноразовой музыки, интерес к сильным личностям и желание видеть на сцене глубину.

«Разумеется, и мода на ностальгию, и усталость от одноразовой музыки, и запрос на сильных личностей — всё сошлось воедино. Но главное — это опыт», — сказала певица.