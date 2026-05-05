«Любой позавидует»: Надежда Бабкина объяснила тягу молодёжи к артистам прошлого
Певица Надежда Бабкина заявила, что молодёжь всё чаще открывает для себя артистов прошлых десятилетий не только из-за моды на ностальгию.
В беседе с Life.ru артистка объяснила: здесь сошлись усталость от одноразовой музыки, интерес к сильным личностям и желание видеть на сцене глубину.
«Разумеется, и мода на ностальгию, и усталость от одноразовой музыки, и запрос на сильных личностей — всё сошлось воедино. Но главное — это опыт», — сказала певица.Бабкина отметила: именно зрелость позволяет мастерам старшего поколения создавать на сцене то, чему молодые исполнители только учатся. В пример она привела Сергея Никоненко. Его манере читать стихи, играть и гастролировать, подчеркнула Надежда Георгиевна, «любой позавидует».
Артистка вспомнила и Наталью Егорову в спектакле «Тихий Дон»: актриса выходит на сцену и гипнотизирует тысячный зал. Такое мастерство, считает Бабкина, приходит только с годами. Поэтому интерес молодёжи к артистам прошлых десятилетий она называет не случайным трендом, а тягой к настоящей сценической силе.