23 ноября 2026, 16:10

Анна Цуканова-Котт (фото: Instagram* / anna_tsukanova_kott)

Анна Цуканова-Котт запомнилась зрителям ещё в детстве благодаря участию в «Ералаше». Забавная девочка с выразительной внешностью и заметно оттопыренными ушами сразу привлекала внимание. Повзрослев, она не исчезла с экранов: продолжила сниматься в кино и постепенно выстроила актёрскую карьеру. Однако избавиться от детского амплуа оказалось непросто. Сегодня имя Анны обсуждают не только в связи с её ролями, но и из-за бурной личной жизни. В светских кругах за актрисой закрепилась репутация роковой разлучницы. Ей приписывали романы с несвободными мужчинами, обвиняли в предательстве близких подруг, хотя сама она в то время состояла в отношениях и воспитывала детей. О том, как бывшая звезда детского юмористического киножурнала оказалась в центре любовных скандалов — в материале «Радио 1».





Содержание Анна Цуканова-Котт: детство, родители и первая встреча с будущим мужем Актёрская карьера Анны Цукановой-Котт и бизнес «КиноЕда» Анна Цуканова-Котт и Илья Бачурин: увела жениха у подруги? Анна Цуканова-Котт и Владимир Епифанцев: роман с мужем подруги Анастасии Веденской Свадьба Анны Цукановой-Котт и Александра Котта: почему супруги развелись Второй муж Анны Цукановой-Котт — Михаил Врубель: тайная свадьба в 2025 году

Анна Цуканова-Котт: детство, родители и первая встреча с будущим мужем

Анна Цуканова-Котт с мамой (фото: Instagram* / anna_tsukanova_kott)

Актёрская карьера Анны Цукановой-Котт и бизнес «КиноЕда»

Анна Цуканова-Котт и Александр Котт (фото: Instagram* / anna_tsukanova_kott)

Анна Цуканова-Котт и Илья Бачурин: увела жениха у подруги?

Анна Цуканова-Котт (фото: Instagram* / anna_tsukanova_kott)

Анна Цуканова-Котт и Владимир Епифанцев: роман с мужем подруги Анастасии Веденской

Анна Цуканова-Котт (фото: Instagram* / anna_tsukanova_kott)

Свадьба Анны Цукановой-Котт и Александра Котта: почему супруги развелись

Анна Цуканова-Котт с семьей (фото: Instagram* / anna_tsukanova_kott)

Второй муж Анны Цукановой-Котт — Михаил Врубель: тайная свадьба в 2025 году