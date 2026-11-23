«В её постели побывала вся Россия»: увела Владимира Епифанцева у близкой подруги и разрушила брак Курковой. Скандальные романы Анны Цукановой-Котт
Анна Цуканова-Котт запомнилась зрителям ещё в детстве благодаря участию в «Ералаше». Забавная девочка с выразительной внешностью и заметно оттопыренными ушами сразу привлекала внимание. Повзрослев, она не исчезла с экранов: продолжила сниматься в кино и постепенно выстроила актёрскую карьеру. Однако избавиться от детского амплуа оказалось непросто. Сегодня имя Анны обсуждают не только в связи с её ролями, но и из-за бурной личной жизни. В светских кругах за актрисой закрепилась репутация роковой разлучницы. Ей приписывали романы с несвободными мужчинами, обвиняли в предательстве близких подруг, хотя сама она в то время состояла в отношениях и воспитывала детей. О том, как бывшая звезда детского юмористического киножурнала оказалась в центре любовных скандалов — в материале «Радио 1».
Анна Цуканова-Котт: детство, родители и первая встреча с будущим мужемАнна Цуканова-Котт родилась 15 июня 1989 года в Калинине, который сегодня называется Тверью. Её родители, Алла и Василий, окончили театральное училище и познакомились ещё во время учёбы. Мать Анны была старше отца на десять лет.
Когда девочке исполнилось два года, семья переехала в Москву, а вскоре ее родители расстались. Василий уехал в США, где впоследствии занялся ресторанным бизнесом и добился в этой сфере успеха. Анна осталась с матерью.
Впервые будущего мужа Александра Котта девочка увидела в семь лет. Мужчине на тот момент было 23 года. В 1996 году, когда деовчка училась в первом классе, в её школу пришёл начинающий режиссёр Владимир Котт. Он подбирал актрису для дипломной работы своего брата-близнеца Александра. В итоге режиссёр обратил внимание на яркую и харизматичную школьницу. Анна получила небольшую роль в короткометражном фильме «Путешествие».
В том же 1996 году на девочку обратил внимание Борис Грачевский, создатель киножурнала «Ералаш». Необычная внешность, выразительная мимика и детская непосредственность быстро сделали Анну одной из заметных юных участниц проекта. Всего она появилась в 17 выпусках популярного юмористического киножурнала.
В подростковом возрасте Цуканова попала в детскую труппу знаменитого мюзикла «Норд-Ост», где исполняла роль маленькой Кати Татариновой. Одновременно несколько лет она вела развлекательную программу «Наши любимые животные» на телеканале «ТВ-Центр».
В 2003 году, когда Анне было 14 лет, она получила первую большую роль в сериале «Чистые ключи». Уже в следующем году актриса снялась в военной драме «Курсанты». Школьную программу девушка освоила экстерном, а в 2005 году с первой попытки поступила в Театральное училище имени Щукина. Она училась на курсе Галины Сазоновой и получила диплом в 2009 году.
Актёрская карьера Анны Цукановой-Котт и бизнес «КиноЕда»Александр Котт стал для девочки близким взрослым человеком, которому она доверяла и на которого хотела равняться. Он помогал ей готовиться к поступлению в театральное училище.
Когда Анне исполнилось 16 лет, их отношения переросли в романтику. Разница в возрасте составляла 16 лет, но возлюбленных это не остановило. В 18 лет Цуканова родила сына Михаила. В тот период она ещё училась в Щукинском училище.
Официально оформлять отношения пара не торопилась. Более десяти лет Анна и Александр жили вместе без регистрации брака. Котт приглашал возлюбленную в собственные проекты, а после окончания училища актриса получила роль в его масштабной военной драме «Брестская крепость». Фильм вышел в 2010 году.
Критики положительно оценили работу Анны, однако многие считали, что попасть в большое кино ей помогли отношения с влиятельным режиссёром. Цукановой-Котт требовалось доказать, что она способна добиться успеха самостоятельно.
Настоящую популярность ей принесла комедия «Восьмидесятые». Актриса сыграла Катю Полякову — хитрую, напористую и пробивную героиню, которая быстро полюбилась зрителям. Затем в её фильмографии появились сериалы «Мажор», «Краткий курс счастливой жизни», «Красная королева» и десятки других проектов.
Помимо съёмок, Анна решила заняться предпринимательством. Она основала кейтеринговую компанию «КиноЕда», которая обеспечивала питанием съёмочные группы непосредственно на киноплощадках. Таким образом, актриса совмещала работу в кино с собственным бизнесом.
Анна Цуканова-Котт и Илья Бачурин: увела жениха у подруги?Одним из первых громких скандалов вокруг личной жизни Анны Цукановой-Котт стала история с Ильёй Бачуриным, генеральным директором «Главкино». В тот период он встречался с актрисой Равшаой Курковой, которая считалась близкой подругой Цукановой-Котт. Они общались семьями, проводили время в одной компании и поддерживали дружеские отношения. Однако в 2016 году их общение прекратилось.
Равшана Куркова и Илья Бачурин были вместе около четырёх лет. В 2014 году на фестивале «Кинотавр» продюсер сделал ей предложение, поэтому пара готовилась к свадьбе. Но затем в окружении Бачурина появилась Анна.
Тогда артистка развивала собственный кейтеринговый проект «КиноЕда», а Бачурин поддержал её бизнес-инициативу. Совместная работа сблизила продюсера и актрису: они всё чаще проводили время вместе. При этом Анна продолжала жить с режиссёром Александром Коттом, хотя официально их брак ещё не был зарегистрирован.
В начале мая 2016 года Куркова и Бачурин расстались. Официальных объяснений причин разрыва они не давали. Однако практически сразу в прессе появились предположения о ревности и вмешательстве третьего человека. Тем более что Илья вскоре перестал скрывать общение с Цукановой-Котт.
Уже в мае Анна и Бачурин вместе отправились на Каннский кинофестиваль, а в июне появились вдвоём на «Кинотавре». Папарацци неоднократно фотографировали их вместе, и на снимках пара выглядела счастливой. Вскоре СМИ начали писать, что звезда «Восьмидесятых» увела жениха у подруги, однако Илья и Анна утверждали, что их связывают исключительно дружеские, почти братско-сестринские отношения и общие рабочие интересы.
Позже продюсер переключил внимание на Надежду Сысоеву из Comedy Woman, а Анна вновь сблизилась с Александром Коттом.
Анна Цуканова-Котт и Владимир Епифанцев: роман с мужем подруги Анастасии ВеденскойСпустя несколько лет имя Анны оказалось в центре ещё одного скандала, связанного с предательством дружбы. На этот раз речь шла об актрисе Анастасии Веденской и её муже, актёре Владимире Епифанцеве. Цуканову-Котт обвинили в романе с мужчиной, с которым её близкая подруга прожила больше десяти лет.
Веденская и Епифанцев воспитывали двух сыновей. К середине 2010-х годов в их семейной жизни наметился серьёзный кризис, однако супруги пытались сохранить отношения. Анна входила в их близкое окружение: актрисы дружили, общались семьями, а Анастасия доверяла подруге личные переживания.
В 2013 году Цуканова-Котт и Епифанцев вместе работали над боевиком «Кремень. Освобождение». Позже актёр рассказывал, что именно во время съёмок между ними возникла взаимная симпатия. По его словам, внимание молодой актрисы помогло ему пережить сложный период в жизни.
Когда отношения Епифанцева с женой вновь обострились, Анна предложила свою помощь. Она объясняла частые визиты желанием поддержать супругов и помочь им помириться. Под этим предлогом актриса регулярно оставалась ночевать в их загородном доме.
Однако, пока Веденская работала или занималась детьми, Цуканова-Котт всё больше сближалась с её мужем. Анастасия начала подозревать неладное и однажды оставила включённым диктофон. Позже она прослушала запись разговора Владимира и Анны и поняла, что их связывают далеко не только дружеские отношения.
Для Веденской случившееся стало двойным ударом. В интервью актриса не скрывала, насколько сильно её ранила эта история. Она говорила, что не ожидала такого удара в спину от человека, которого сама впустила в свой дом и которому доверяла.
Епифанцев не стал полностью отрицать произошедшее. Позднее он признавал, что в тот период у него действительно начались отношения с Анной. При этом актёр утверждал, что их связь не вышла за рамки интимной близости и настоящих чувств между ними не было. Сама Цуканова-Котт при этом не собиралась уходить от Александра Котта.
Свадьба Анны Цукановой-Котт и Александра Котта: почему супруги развелисьНесмотря на слухи об изменах и громкие истории с другими мужчинами, Александр Котт продолжал отношения с Анной. Режиссёр годами не выносил семейные проблемы на публику и не комментировал скандалы вокруг супруги. Рождение дочери Леи в 2018 году стало для пары своеобразным новым этапом. А в сентябре 2019-го Александр впервые официально привёл Анну в ЗАГС.
Пока журналисты обсуждали поездки Цукановой-Котт на Каннский фестиваль с Бачуриным и историю с диктофонной записью Веденской, сам режиссёр сохранял молчание. Он не давал скандальных интервью и не вступал в публичные конфликты. Знакомые пары отмечали, что Александр относился к происходящему философски, так как он был старше Анны на 16 лет и знал её с самого детства.
Некоторые объясняли его терпение тем, что Котт воспринимал увлечения молодой и эмоциональной супруги как проявление её характера. Тем не менее решение режиссёра официально жениться на женщине, которую неоднократно связывали с романами на стороне, многим казалось неожиданным.
Свадьба в 2019 году, как выяснилось позднее, не стала гарантией долгой семейной жизни. В 2023 году поводом для разговоров стало тесное общение актрисы с Тиллем Линдеманном, солистом группы Rammstein. Анна сняла для музыканта клип, а также неоднократно ездила к нему. В начале 2025 года Цуканова-Котт сообщила, что они с Александром расстались ещё в 2024 году и официально развелись.
Второй муж Анны Цукановой-Котт — Михаил Врубель: тайная свадьба в 2025 годуПосле объявления о разводе с Александром Коттом Анна довольно быстро вновь вышла замуж. В августе 2025 года актриса тайно сыграла свадьбу с Михаилом Врубелем.
Её новый избранник — один из наиболее успешных российских кинопродюсеров и сценаристов. Он выступил сооснователем кинокомпании «Водород» и киношколы «Индустрия». В профессиональном портфолио Врубеля — несколько крупных кассовых проектов последних лет, в том числе франшиза «Лёд», фильмы «Притяжение», «Чёрная молния», «Сто лет тому вперёд» и сериал «Чики».
После свадьбы Анна решила сохранить двойную фамилию Цуканова-Котт. В 2026 году супруги регулярно вместе появляются на светских премьерах и других публичных мероприятиях. В социальных сетях актриса описывает отношения с Врубелем как спокойные и осознанные.
Однако прошлые скандалы продолжают влиять на её публичный образ. Пользователи соцсетей вспоминают истории с Равшаной Курковой и Анастасией Веденской, а также обсуждают прежние отношения актрисы. В адрес Анны до сих пор звучат язвительные комментарии. Среди них — фраза: «В её постели побывала вся Россия».
Недоброжелатели сомневаются, что Цуканова-Котт действительно оставила бурную личную жизнь в прошлом, и задаются вопросом, насколько долго продлится её новый брак.