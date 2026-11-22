22 ноября 2026, 21:27

Блогер Лерчек отправилась в Китай, несмотря на утренние боли в костях

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отправилась в Китай, где ей предстоит пройти лечение. Перед поездкой блогер пожаловалась на ухудшение самочувствия: утром она рассказала, что у неё вновь появились сильные боли в костях. Несмотря на предстоящий перелёт, состояние Валерии оказалось не таким хорошим, как может показаться подписчикам по её публикациям.