Валерия Чекалина показала кадры из аэропорта перед вылетом в Китай
Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отправилась в Китай, где ей предстоит пройти лечение. Перед поездкой блогер пожаловалась на ухудшение самочувствия: утром она рассказала, что у неё вновь появились сильные боли в костях. Несмотря на предстоящий перелёт, состояние Валерии оказалось не таким хорошим, как может показаться подписчикам по её публикациям.
Лерчек призналась, что в социальных сетях показывает далеко не все трудности, с которыми сталкивается. По её словам, окружающие видят преимущественно положительную сторону происходящего, хотя на самом деле ей приходится нелегко.
Позже Валерия опубликовала новые истории и показала, что вместе с сопровождающими уже находится в аэропорту. Так, несмотря на очередное ухудшение самочувствия, поездка в Китай всё же состоится.
Ранее о состоянии Чекалиной рассказывал врач Олег Абакумов, который помогал стабилизировать её состояние, в том числе справиться с отёками и слабостью. Теперь блогер рассчитывает на лечение в Китае. Подробностями предстоящих медицинских процедур она пока не поделилась.
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