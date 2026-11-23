Нарушал запреты врачей: почему сердце Джигурды не выдержало
Врачи запрещали Никите Джигурде активные съемки в шоу, усиленные физические нагрузки и падел. Причиной стали хронически повышенное давление и перенесенный гипертонический криз, пишет телеграм-канал SHOT.
По его информации, с артериальной гипертензией артист живет более 15 лет. Еще в 2011 году ему стало плохо во время съемок: у него диагностировали гипертонический криз, а давление поднялось до 215/110. Сам Джигурда тогда объяснял свое состояние переутомлением и чрезмерными нагрузками. В 2019 году у него снова подскочило давление до 175/110 прямо на шоу. Артист утверждал, что чувствует себя нормально, хотя врачи предупреждали об опасности. По его словам, давление «зашкаливало месяцами» на нервной почве.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Джигурда не сбавлял обороты и продолжал сниматься в проектах с тяжелыми физическими испытаниями. Несколько дней назад он вышел на падел-корт. После этого, еще до нынешней госпитализации в реанимацию Боткинской больницы, у него подряд несколько дней держалось повышенное давление. При этом артист долго жаловался на боль в груди, но за помощью медиком не обращался. Все ближайшие съемки с его участием приостановили на неопределенный срок.
Напомним, Джигурда перенес инфаркт после первой в жизни игры в падел в Екатеринбурге. Незадолго до этого он приезжал в город на встречу с друзьями. После матча давление артиста стало подскакивать до 230. Три ночи подряд он не мог уснуть, а препараты не помогали привести показатели в норму.
Сегодня утром состояние Джигурды резко ухудшилось. Жена артиста, фигуристка Марина Анисина, вызвала скорую помощь. Медики сделали ЭКГ и диагностировали инфаркт. В больницу актер поступил в 09:30, сейчас он находится в реанимации.
Читайте также: