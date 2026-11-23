23 ноября 2026, 12:48

SHOT: врачи запрещали Джигурде активные съемки и падел из-за гипертонии

Никита Джигурда (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Врачи запрещали Никите Джигурде активные съемки в шоу, усиленные физические нагрузки и падел. Причиной стали хронически повышенное давление и перенесенный гипертонический криз, пишет телеграм-канал SHOT.