В Москве простились со звездой «Иронии судьбы» Валентиной Талызиной: как проходила церемония прощания

24 июня 2025, 14:15

Валентина Талызина (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

В Москве состоялась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Траурное мероприятие прошло на сцене Театра имени Моссовета. Как прошло прощание, кто пришёл и где похоронят звезду «Иронии судьбы» расскажет «Радио 1!».





Содержание Фотовыставка памяти и начало церемонии Родные, коллеги и друзья проводили актрису в последний путь Где похоронили Валентину Талызину Жизнь и творчество Валентины Талызиной: от Омска до Простоквашино

Фотовыставка памяти и начало церемонии

Родные, коллеги и друзья проводили актрису в последний путь

«Наша небесная труппа пополнилась еще одной актрисой, которую все будут помнить. Все ее роли в кино и театре — это бриллианты. А ее голос, он приклеивался к мультфильмам», — сказала Валюшкина.

Где похоронили Валентину Талызину

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Жизнь и творчество Валентины Талызиной: от Омска до Простоквашино