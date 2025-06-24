В Москве простились со звездой «Иронии судьбы» Валентиной Талызиной: как проходила церемония прощания
В Москве состоялась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Траурное мероприятие прошло на сцене Театра имени Моссовета. Как прошло прощание, кто пришёл и где похоронят звезду «Иронии судьбы» расскажет «Радио 1!».
Фотовыставка памяти и начало церемонииПрощание с Валентиной Илларионовной Талызиной состоялось утром 24 июня в Театре Моссовета. Начало церемонии было запланировано на 11:00, однако поклонники начали собираться у театра задолго до её начала. В фойе была организована камерная фотовыставка, посвящённая театральным ролям актрисы.
Цветы и венки к театру несли с самого утра. Среди них — от Министерства культуры, телеведущего Андрея Малахова, продюсера Александра Митрошенкова, а также от президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.
Сцена театра стала местом последнего прощания: именно здесь был установлен гроб с телом Валентины Ивановны.
Родные, коллеги и друзья проводили актрису в последний путьНа церемонии прощания присутствовали близкие актрисы, в том числе её дочь Ксения Хаирова и внучка Анастасия. В зале собрались коллеги по сцене, актёры, режиссёры и представители театрального сообщества. Прозвучали прощальные речи. Актёр Александр Яцко зачитал телеграмму от президента России, а также поделился воспоминаниями о работе с Талызиной. Владимир Сулимов подчеркнул её преданность театру, несмотря на непростой характер.
Со сцены также выступили Валерий Баринов, Ольга Анохина, Юлия Высоцкая и Елена Валюшкина. Последняя не смогла сдержать слёз, говоря о вкладе актрисы в отечественный театр и кино.
«Наша небесная труппа пополнилась еще одной актрисой, которую все будут помнить. Все ее роли в кино и театре — это бриллианты. А ее голос, он приклеивался к мультфильмам», — сказала Валюшкина.
Где похоронили Валентину ТалызинуПосле прощания в Театре Моссовета состоялось отпевание в храме Словущего. Валентина Талызина похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с музыкантом Игорем Тальковым, актёром Евгением Самойловым и сценаристом Виктором Розовым. В последний путь актрису провожали под аплодисменты. Портрет актрисы нёс актёр Станислав Бондаренко, следом за ним вынесли награды, полученные ею за вклад в театр и кино.
По данным URA.RU, для прощания был выбран скромный гроб российского производства. Как пояснила основатель похоронного бюро «Благо» Екатерина Костылева, это была модель из серии «Италия» — вероятно, из массива сосны или дуба стоимостью от 35 до 80 тысяч рублей.
Жизнь и творчество Валентины Талызиной: от Омска до ПростоквашиноВалентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Свою первую кинороль она исполнила в 1963 году в фильме «Человек, который сомневается». За свою долгую творческую карьеру Талызина сыграла более 40 ролей на сцене Театра Моссовета и снялась более чем в 100 фильмах и телефильмах.
Зрителям она хорошо знакома по образу Вали в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», Людмилы Ивановны в «Афоне», свахи в «Женитьбе» и Розы Сергеевны в сериале «Линии судьбы». Одной из любимых её работ стало озвучивание мамы Дяди Фёдора в культовых мультфильмах о Простоквашино.