«Облико морале»: Григорий Лепс показал, как отдыхает в Черногории с 19-летней невестой

21 июля 2025, 12:15

Григорий Лепс и Аврора Киба отдыхают в Черногории

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Российский эстрадный певец Григорий Лепс решил устроить себе отпуск и прекрасно провести время в компании своей избранницы Авроры Кибы. Влюблённые отправились в Черногорию, о чём говорят свежие фото в личном блоге певца.





На опубликованных снимках Киба и Лепс стоят на фоне глухой стены. Певец нежно целует избранницу в макушку, придерживая за талию.

«Russo turisto», — подписал Григорий фото.

«Нет у них отношений, это же видно. Он даже целует её как родственницу. Пиар это всё», «Ей даже неприятно к нему прижиматься», «Это всё для хайпа, я тоже не верю», — гласят комментарии.

