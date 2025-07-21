«Облико морале»: Григорий Лепс показал, как отдыхает в Черногории с 19-летней невестой
Григорий Лепс и Аврора Киба отдыхают в Черногории
Российский эстрадный певец Григорий Лепс решил устроить себе отпуск и прекрасно провести время в компании своей избранницы Авроры Кибы. Влюблённые отправились в Черногорию, о чём говорят свежие фото в личном блоге певца.
На опубликованных снимках Киба и Лепс стоят на фоне глухой стены. Певец нежно целует избранницу в макушку, придерживая за талию.
«Russo turisto», — подписал Григорий фото.Однако публика не оценила данного проявления любви. Многие пришли к выводу, что пару охватывают дружеские или же родственные чувства, но никак не романтические.
«Нет у них отношений, это же видно. Он даже целует её как родственницу. Пиар это всё», «Ей даже неприятно к нему прижиматься», «Это всё для хайпа, я тоже не верю», — гласят комментарии.Следует отметить, что для отдыха Лепс выбрал Черногорию не случайно. Страна известна бюджетным отдыхом, а у артиста серьёзные финансовые проблемы.