Роза Сябитова объяснила, почему не стремится устраивать личную жизнь
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала, почему уже много лет остается одинокой и не планирует искать спутника жизни. По словам 64-летней знаменитости, отсутствие отношений не связано с нехваткой внимания со стороны мужчин — наоборот, она уверяет, что чувствует себя востребованной и привлекательной. Об этом сообщает «Леди Mail».
Однако строить новые романтические отношения Сябитова не видит смысла. Сейчас главным приоритетом для нее остаются дети, внуки и семейное дело, которому она посвящает большую часть своего времени.
Телеведущая подчеркнула, что гордится своими отношениями с близкими. По ее словам, в семье царят любовь, взаимопонимание и поддержка, а общение с детьми и внуками приносит ей гораздо больше радости, чем возможный новый роман.
Кроме того, Роза призналась, что не готова тратить силы и энергию на человека, который может изменить привычный уклад жизни. Она уверена, что сегодня получает достаточно тепла и внимания от родных, поэтому не испытывает потребности в поиске спутника.
Несмотря на возраст, Сябитова также не собирается завершать карьеру. Телеведущая отмечает, что продолжит работать до тех пор, пока будет чувствовать в себе силы и желание заниматься любимым делом.
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