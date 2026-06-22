Роза Сябитова объяснила, почему не стремится устраивать личную жизнь

22 июня 2026, 20:12

Сябитова призналась, что предпочитает посвящать время семье, а не отношениям

Роза Сябитова (Фото: Instagram* / @syabitova_roza)

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала, почему уже много лет остается одинокой и не планирует искать спутника жизни. По словам 64-летней знаменитости, отсутствие отношений не связано с нехваткой внимания со стороны мужчин — наоборот, она уверяет, что чувствует себя востребованной и привлекательной. Об этом сообщает «Леди Mail».