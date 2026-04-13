Достижения.рф

Адвокат Лерчек раскрыл судьбу ее детей после приговора Чекалину

Валерия и Артем Чекалины (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Дети бывших супругов Чекалиных останутся с блогершей Лерчек.



Об этом Life.ru заявил ее адвокат Роман Третьяков. По его словам, установленный ранее порядок общения с детьми сохраняется, но в связи с тем, что Артём Чекалин будет находиться в СИЗО, дети переходят к Валерии.

Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил Артёма Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере более 194 миллионов рублей. Блогера взяли под стражу непосредственно в зале суда.

Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор.



Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0