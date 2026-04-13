Адвокат Лерчек раскрыл судьбу ее детей после приговора Чекалину

13 апреля 2026, 16:55

Адвокат Третьяков: Дети Лерчек останутся с ней после приговора Чекалину

Валерия и Артем Чекалины (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Дети бывших супругов Чекалиных останутся с блогершей Лерчек.





Об этом Life.ru заявил ее адвокат Роман Третьяков. По его словам, установленный ранее порядок общения с детьми сохраняется, но в связи с тем, что Артём Чекалин будет находиться в СИЗО, дети переходят к Валерии.



Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил Артёма Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере более 194 миллионов рублей. Блогера взяли под стражу непосредственно в зале суда.



Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор.



