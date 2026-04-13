Адвокат экс-мужа Лерчек прокомментировал приговор суда
Несмотря на то, что трое несовершеннолетних детей временно проживают с отцом из-за онкологического заболевания их матери (блогера Лерчек), юридического статуса, дающего право на отсрочку, у Артёма Чекалина нет.
Как пояснил Shot его защитник, законодательство предусматривает соответствующую льготу только для отцов-одиночек. По словам адвоката, в ближайшее время десятилетние близнецы Алиса и Богдан, а также трёхлетний Лев переедут жить к блогерше.
Утром в день заседания дети, прощаясь с отцом, проследовали за ним в суд. В итоге Чекалин получил семь лет колонии общего режима.
Ранее гособвинитель запросила для бывшего мужа блогерши Лерчек 7,5 года.
