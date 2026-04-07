«Для нас это удивление»: Адвокат Гасанова опроверг слова риелтора об угрозах

07 апреля 2026, 19:30

Адвокат Гусейна Гасанова Козяйкин опроверг угрозы блогера в адрес риелтора

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram* @gusein.gasanov)

Вокруг блогера Гусейна Гасанова возник скандал. Риелтор Вадим Дё заявил, что получил от него угрозы. Адвокат интернет-звезды Дмитрий Козяйкин опровергает обвинения.





В беседе с Super юрист заявил, что защита располагает доказательствами против слов риелтора.

«Для нас было удивлением, когда мы увидели подобные высказывания в адрес Гусейна. Он, наоборот, неоднократно помогал ему в решении каких‑то личных и материальных проблем. А впоследствии человек почему‑то решил нелестно высказаться», — сообщил Козяйкин.

«Могу сказать так: не всё, что сказал Вадим, соответствует действительности», — отметил адвокат.