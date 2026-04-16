«В русское кино — точно нет»: почему актриса Анна Старшенбаум уходит из профессии и начинает новую жизнь?

Анна Старшенбаум (Фото: Instagram* / @starshenbaum_anna)

Иногда самый громкий уход — тот, за которым не следует ни скандала, ни прощального бенефиса. Актриса Анна Старшенбаум просто перестала верить в кино, которому отдала 15 лет жизни. Без громких ролей, которыми можно гордиться, и без желания возвращаться в индустрию, она выбрала тишину тропического острова вместо съемочных площадок — и честный разговор с собой вместо очередного проекта. Подробнее — в материале «Радио 1».



Разрыв с киноиндустрией: решение без возврата

Актриса Анна Старшенбаум объявила о фактическом уходе из российского кинематографа после 15 лет работы. Ее заявление прозвучало без драматических пауз, но с редкой для индустрии откровенностью: возвращаться в отечественное кино она не планирует.

«В русское кино — точно нет», — призналась актриса, отвечая на вопросы подписчиков.
При этом она не закрывает для себя возможность работы за рубежом, хотя признает: языковой барьер пока остается серьезным препятствием. Решение, по словам Старшенбаум, окончательное и давно выстраданное.

REMOVE
«Причин много, но главная — культурный код», — отметила она, давая понять, что речь идет не только о профессиональных, но и о глубоко личных несоответствиях с индустрией.

Жизнь после Москвы: остров Самуй как точка перезапуска

Сегодня Старшенбаум живет в Таиланде, на острове Самуй, где воспитывает двоих сыновей и строит новую повседневность вдали от съемочных площадок. Ритм жизни здесь, по ее словам, оказался принципиально иным — более спокойным, гармоничным и «человеческим». Актриса признается, что впервые за долгое время чувствует внутренний баланс и удовлетворение.

Она также делится наблюдением, которое звучит почти как манифест: среда влияет на человека сильнее возраста. Смена страны, по ее ощущениям, буквально «омолаживает» — и физически, и эмоционально.

Разочарование длиной в 15 лет

Одной из ключевых причин ухода стала глубокая неудовлетворенность результатами своей работы. Несмотря на обширную фильмографию, актриса признается: ни один проект не стал для нее по-настоящему значимым.

REMOVE
«К 30 годам поймала себя на мысли, что не могу на полном серьезе порекомендовать близким людям ни один русский проект», — говорит она.
Самая жесткая формулировка прозвучала еще откровеннее.

«Результат готового продукта не удовлетворил ни разу за 15 лет в кино», — отметила она.
Для индустрии, где успех часто измеряется количеством ролей и узнаваемостью, это заявление звучит почти как приговор системе.

Профессия и ценности: внутренний конфликт

Со временем актерская профессия раскрылась для Старшенбаум с неожиданной стороны. Оказавшись «внутри», она столкнулась с тем, что сама природа работы противоречит ее личным ценностям.

REMOVE
Актриса отмечает, что глубокое погружение в роли, к которому она всегда стремилась, нередко разрушало внутреннюю устойчивость. Возвращение «к себе настоящей» после каждой героини становилось все более сложным процессом.

В итоге профессия, когда-то казавшаяся мечтой, перестала соответствовать ее внутренним ориентирам.

От «Страны глухих» до главных ролей: как строилась карьера

Путь в актерство начался рано — вдохновением стала картина «Страна глухих». Уже в подростковом возрасте Старшенбаум ушла из школы и поступила в театральную студию, а затем — в ГИТИС.

Первые роли были эпизодическими, но прорыв произошел в 2008 году с фильмом «Скажи Лео», который, несмотря на участие в фестивалях, получил жесткую критику. Этот опыт актриса переживала болезненно.

Настоящая известность пришла в 2010 году после выхода подростковой драмы «Детям до 16». Затем последовали заметные проекты «Про любoff», «Мой парень — ангел», «Любовь с ограничениями», сериал «Психологини».

Анна Старшенбаум (Фото: кадр из сериала «Психологини»)
В 2020-е годы актриса продолжала активно сниматься, участвуя в проектах «Врачебная ошибка», «Зови меня мамой», «Сансара», «Эскортница». Несмотря на плотную занятость, внутреннее ощущение неудовлетворенности только усиливалось.

Личная жизнь: эмоции за пределами кадра

Личная история Старшенбаум не менее насыщенна, чем ее экранные роли. Среди ее отношений — актеры Гела Месхи, Владимир Яглыч и Алексей Бардуков, с которым она состояла в браке.

В 2011 году у пары родился сын Иван, однако спустя несколько лет брак распался. Позже актриса призналась: причиной стали изменения в самих людях, а не внешние обстоятельства.

Новый этап начался в 2022 году с отношениями с Даниилом Наумовым, которого она представила в соцсетях в 2023 году. В 2024 году у пары родился сын Эрик, однако супругами партнеры пока что не являются.

Анна Старшенбаум и Даниил Наумов (Фото: Instagram* / @starshenbaum_anna)

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

