Вдова не позволила ему лечь рядом с первой семьёй, а дочь, рулившая деньгами, дала ему умереть в одиночестве: главная трагедия Вячеслава Тихонова

03 июля 2026, 18:26

Вячеслав Тихонов (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Несмотря на всенародную любовь, культовые роли и наличие большой семьи, на закате жизни Вячеслав Тихонов страдал от глубокого одиночества. По признанию его лечащего врача, именно это чувство, а не только возраст и болезни, стало главной причиной угасания великого актёра. Как так вышло, что человек, проживший во втором браке 42 года, имевший детей и четверых внуков, под конец жизни остался в полном одиночестве, расскажет «Радио 1».





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Павловопосадский мальчик и первая любовь, которая так и осталась призраком



Вячеслав Тихонов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

В плену друг друга: 13 лет рокового дуэта

Парижский флёр и позолоченные прутья



Вячеслав Тихонов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

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