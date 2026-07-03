Вдова не позволила ему лечь рядом с первой семьёй, а дочь, рулившая деньгами, дала ему умереть в одиночестве: главная трагедия Вячеслава Тихонова
Несмотря на всенародную любовь, культовые роли и наличие большой семьи, на закате жизни Вячеслав Тихонов страдал от глубокого одиночества. По признанию его лечащего врача, именно это чувство, а не только возраст и болезни, стало главной причиной угасания великого актёра. Как так вышло, что человек, проживший во втором браке 42 года, имевший детей и четверых внуков, под конец жизни остался в полном одиночестве, расскажет «Радио 1».
Павловопосадский мальчик и первая любовь, которая так и осталась призракомДетство будущего кумира миллионов, родившегося в 1928 году, началось в подмосковном Павловском Посаде. Отец работал на ткацкой фабрике, а мать трудилась в детском саду. Мальчик обожал возиться в гараже. Он с удовольствием копался в железе и точил детали. Родители мечтали, чтобы сын стал токарем или агрономом.
Но у юноши были совсем другие планы. Вдохновленный рассказами дяди-актера Слава тайно грезил большой сценой. На актёрские пробы Тихонов отправился совершенно тайком и с треском провалил вступительный экзамен. Он пришёл без всякой подготовки: парень просто копировал манеры киногероев. Приёмная комиссия вынесла вердикт: никакого таланта. Убитый горем Слава стоял на крыльце и плакал. Именно в этот момент абитуриента заметил легендарный Борис Бибиков. Преподаватель пожалел юношу и зачислил на курс. Правда, поставил жёсткое условие: испытательный срок. Тихонов уцепился за этот шанс и очень быстро стал одним из лучших учащихся. В нелёгкие студенческие годы Вячеслава Тихонова поддерживала девушка Юлия из родного городка, которая верила в его талант.
Избранница провожала юношу на электрички и постоянно твердила, что тот станет великим артистом. Молодые люди строили планы на тихую семейную жизнь. Столица затянула Вячеслава в свой водоворот, и в этом головокружительном потоке он столкнулся с Нонной Мордюковой. Эта встреча перевернула всё.
Узнав о женитьбе Тихонова, Юлия проявила гордость. Их и без того редкие встречи сошли на нет — девушка наотрез отказалась разрушать чужую семью. Лишь спустя десятилетия, когда актёр оказался в изоляции, бывшие возлюбленные стали общаться по телефону, и эти разговоры спасали легенду кинематографа от депрессии до конца жизни. Однако увидеться лично им так и не довелось.
В плену друг друга: 13 лет рокового дуэтаИх знакомство произошло на съёмках фильма «Молодая гвардия». Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов оказались полными противоположностями. Шумная и невероятно энергичная казачка сильно отличалась от тихого и замкнутого парня. Поначалу Вячеслав совершенно не замечал сокурсницу. Это сильно задевало гордую девушку.
Тогда Нонна взяла инициативу в свои руки, пустила в ход все свои чары, и сердце красавца было покорено. Сразу после завершения работы над фильмом они зарегистрировали брак. Однако этот союз с первых дней напоминал битву льда и пламени. Супруги совершенно не подходили друг другу. Вячеслав не выносил шумных застолий и постоянно замыкался в себе. Нонна же задыхалась от его холодности и вечного молчания. В 1950 году у пары родился сын Владимир.
Это событие лишь ненадолго отсрочило неизбежный разрыв. Молодая семья ютилась в тесной комнате и постоянно нуждалась в деньгах. Весь тяжёлый быт лежал на плечах Нонны. Спустя годы актриса с горечью вспоминала, что муж не проявлял к ней ни теплоты, и не помогал. Мать Нонны уговаривала дочь сохранить семью.
Женщина убеждала, что такого надёжного и непьющего мужа больше не найти. Продержавшись вместе 13 лет, они развелись и на долгие годы полностью прекратили общение, примирившись лишь перед самой смертью актрисы.
Парижский флёр и позолоченные прутьяВ конце 60-х годов знаменитый «Штирлиц» встретил свою вторую избранницу. Девушку звали Тамара; она была моложе актёра на 16 лет, только что окончила филфак МГУ и преподавала французский язык. Тихонова покорили скромность, утончённость и умение слушать. Ради советского кумира поклонница без раздумий разорвала помолвку с французским женихом. Казалось, Вячеслав нашёл именно то, что искал. Однако семейная идиллия быстро обернулась настоящей клеткой. Женщина оказалась патологически ревнивой: любой женский голос в телефонной трубке становился поводом для скандала. Супруга жёстко контролировала его график съёмок и требовала подробный отчёт за каждую новую роль. Отношения с сыном от первого брака стали особенно болезненной темой.
Тамара закатывала сцены при любой попытке мужа увидеться с Владимиром. Актёру приходилось встречаться с первенцем тайком. Настоящим утешением для Тихонова стала дочь Анна, родившаяся в 1969 году. Вячеслав Иосифович полностью растворился в заботах о ребёнке.
Николина Гора: личная драма и добровольное затворничествоСтрашная трагедия обрушилась на знаменитость в 1990 году. Его 40-летний сын Владимир скоропостижно скончался от сердечного приступа. Причиной стала многолетняя наркотическая зависимость. Для легенды советского кино это стало настоящим ударом. Вячеслав Иосифович погрузился в пучину невыносимого чувства вины.
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Мужчина постоянно прокручивал в памяти минувшие годы и безжалостно корил себя. Народный артист СССР считал, что не подарил наследнику достаточно отцовского тепла и недоглядел за ним из-за бесконечной работы и глупой ревности второй жены. После этого горя отношения с супругой окончательно рухнули. Тихонов не смог больше находиться в одной квартире с Тамарой и принял твёрдое решение. Актёр переехал на свою подмосковную дачу на Николиной Горе, фактически заточив себя там.
Женщина отказалась следовать за ним, сославшись на плохое самочувствие и необходимость лечиться у столичных врачей. Их семейная жизнь на этом полностью закончилась, и лишь короткие звонки время от времени напоминали, что когда-то они были вместе. На подмосковной даче единственным другом и верным спутником артиста стал беспородный пёс по кличке Стёпа. Повзрослевшая дочь Анна полностью взяла бразды правления в свои руки и руководила киностудией отца. Девушка распоряжалась финансами родителя и лично решала, кому давать интервью. В 2007 году, незадолго до 80-летнего юбилея, Тихонов перенёс тяжёлую операцию на сердце. 8 февраля 2008 года в Доме кино состоялся торжественный вечер в честь его 80-летия. Актёр вышел на сцену, но это выступление далось ему с огромным трудом и сильно подорвало здоровье. Спустя год, 4 декабря 2009 года, легенды советского кино не стало. Причиной смерти стали ишемическая болезнь сердца и атеросклероз сосудов.
Вячеслав Тихонов хотел быть похороненным на Кунцевском кладбище рядом с сыном и первой женой Нонной Мордюковой, однако народного артиста СССР похоронили на Новодевичьем кладбище. Как сообщало Life News, вдова Тамара Тихонова приобрела двойное место рядом с его могилой, а решение о захоронении поддержали Союз кинематографистов и мэр Москвы Юрий Лужков. В окружении актёра эту историю связывали с нежеланием Тамары делить мужа с первой семьёй даже после смерти великого мэтра.