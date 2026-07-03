Сделал жену звездой, а потом едва не убил: Агурбаш озвучила страшную тайну в «Судьбе человека» о жизни своей семьи. Каким стал ее сын от «колбасного короля»

03 июля 2026, 12:56

Анжелика Агурбаш (Фото: Instagram*@ angelicaagurbash)

Анжелика Агурбаш с юности стремилась к музыкальной славе и благодаря упорству и поддержке мужа Николая стала звездой. Однако их брак продлился всего 11 лет и закончился громким скандалом, после которого младший сын певицы Анастас уже почти девять лет не поддерживает отношений с родителем. Что произошло в семье знаменитости и почему наследник отвернулся от родного отца, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как начинался путь белорусской красавицы из бедной семьи Главный подарок судьбы, который окажется кошмаром Как одна вечеринка изменила всё «Я упала и отключилась — если бы осталась, не выжила»: Шокирующая исповедь Анжелики «Сумасшедшие амбиции!»: даже мать не ожидала такого от сына «колбасного короля»

Как начинался путь белорусской красавицы из бедной семьи



Анжелика Агурбаш (Фото: Instagram*@ angelicaagurbash)

Главный подарок судьбы, который окажется кошмаром



Николай Агурбаш с супругой Анжеликой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Как одна вечеринка изменила всё



Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

«Я упала и отключилась — если бы осталась, не выжила»: Шокирующая исповедь Анжелики

Муж тайно женился на другой, а сын избавился от фамилии и едва не умер: чем шокировал мать единственный наследник Надежды Бабкиной

«Он ударил меня по голове, я упала на пол и отключилась. А когда очнулась, не могла понять, где нахожусь. Это был не просто удар. Это был приговор. Я поняла, что если останусь, то не выживу», — рассказала Анжелика в программе «Судьба человека».

«Сумасшедшие амбиции!»: даже мать не ожидала такого от сына «колбасного короля»



Анжелика Агурбаш с детьми Никитой, Анастасом и Дарьей (Фото: Instagram*@ angelicaagurbash)

«Он меня очень удивил. Прежде занимался живописью, графикой, учился в архитектурном колледже, а теперь вдруг ушёл в рок-музыку. И у него сумасшедшие амбиции!» — рассказала Анжелика Агурбаш в интервью Metro.