Сделал жену звездой, а потом едва не убил: Агурбаш озвучила страшную тайну в «Судьбе человека» о жизни своей семьи. Каким стал ее сын от «колбасного короля»
Анжелика Агурбаш с юности стремилась к музыкальной славе и благодаря упорству и поддержке мужа Николая стала звездой. Однако их брак продлился всего 11 лет и закончился громким скандалом, после которого младший сын певицы Анастас уже почти девять лет не поддерживает отношений с родителем. Что произошло в семье знаменитости и почему наследник отвернулся от родного отца, читайте в материале «Радио 1».
Как начинался путь белорусской красавицы из бедной семьиАнжелика Ялинская (это настоящая фамилия певицы) выросла в небогатой семье. После ухода отца финансовое положение стало критическим — денег едва хватало на жизнь. В детстве девочка завидовала сверстникам, у которых было всё, чего не было у неё. Но мечты будущей звезды были не о богатстве — она грезила о сцене и мечтала стать известной певицей. В шесть лет Анжелика уже воображала себя знаменитой, делая вид, что держит микрофон, и пела популярные песни.
Кроме того, уроженка Беларуси посещала танцевальный кружок и занятия по вокалу. Педагоги быстро заметили способности ученицы и стали включать в репертуар всё более сложные произведения. К 16 годам минчанка уже выиграла несколько престижных конкурсов и стала постоянной участницей крупных концертов по всей республике.
Ещё до окончания школы Анжелика сыграла главную роль в фильме «Экзамен на директора». Гонорар — тысяча долларов — показался девушке баснословным, и на эти деньги она купила шубу, о которой раньше только могла мечтать. После получения аттестата поступила в театральный институт в Минске и продолжила сниматься в кино.
Главный подарок судьбы, который окажется кошмаромВ 1990 году, после выхода на экраны фильма «Не понимаю», в котором начинающая актриса приняла участие, Анжелику стали приглашать на творческие вечера. После исполнения романсов на одном из таких мероприятий Ялинскую заметил руководитель ансамбля «Верасы» и пригласил в свой коллектив. Вскоре поп-певица поняла, что её призвание — сольная карьера. Исполнительница ушла из ансамбля, начала выпускать альбомы, открыла собственный арт-клуб.
Однако настоящий успех пришёл к молодой женщине после замужества с Николаем Агурбашем, который вложил значительные средства в продвижение супруги. До встречи с Николаем Агурбашем Анжелика выступала под девичьей фамилией, несмотря на то, что дважды была замужем. Первым избранником стал актёр Игорь Ленев, с которым Ялинская познакомилась на съёмках своего первого фильма. Сначала их связывала просто дружба. Однако после сильной ссоры с матерью 16-летняя девушка сбежала из дома. Идти было некуда, и она вспомнила об Игоре, который был старше на 11 лет. Артист благородно приютил беглянку. Вскоре отношения перешли на новый уровень, и они поженились. В этом браке родилась дочь Даша. Это случилось, когда Анжелике ещё не исполнилось 18 лет. К сожалению, союз распался через два года из-за измены супруга и разных взглядов на жизнь. Певица активно гастролировала, наслаждаясь успехом, Игорь же мог месяцами сидеть без работы и изводить жену беспочвенной ревностью. После развода мать певицы помогла ей подняться на ноги и взяла на себя заботу о воспитании внучки Даши.
Спустя несколько лет после развода подруга познакомила Анжелику с культуристом Валерием Бизюком. Их союз продлился шесть лет. Однако официально свои отношения пара так и не зарегистрировала. В 1997 году на свет появился их сын Никита, после чего молодые люди окончательно расстались. Позже певица признавалась, что пошла на эти отношения из-за тяжёлой депрессии. Если бы исполнительница могла заглянуть в будущее, то не стала бы связывать с ним жизнь.
Спортсмен решил заняться бизнесом, но прогорел и оставил гражданскую жену без средств к существованию. Валерий не просчитал риски и потерял всё что у него было, включая сбережения Анжелики, которая находилась на последних сроках беременности. Казалось, жизнь снова подкинула суровое испытание. Однако уже в начале 2000-х на её пути появился человек, который в одночасье решил все финансовые и личные проблемы Ялинской.
Как одна вечеринка изменила всёЭтим человеком оказался Николай Агурбаш — основатель и владелец компании «Мортадель», крупнейшего производителя мясных деликатесов, носивший негласный титул «колбасного короля». Фигура в стране известная, состоятельная, привыкшая к всеобщему вниманию. Знакомство магната и звезды вышло неожиданным и, как потом выяснится, судьбоносным. Анжелику пригласили выступить на семейном торжестве Агурбаша. В какой-то момент вечера Ялинская подошла к бизнесмену и его супруге Ольге, чтобы произнести полагающиеся по случаю поздравления. Артистично, с присущим ей шармом, исполнительница даже накинула на пару шаль — жест, призванный добавить душевности моменту. Но что-то пошло не так: жена предпринимателя внезапно, без объяснения причин, развернулась и просто ушла.
Повисла неловкая пауза, и Анжелике пришлось спасать ситуацию. Певица ничем не выдала смущения — сделала вид, будто ничего экстраординарного не произошло, и пригласила Николая на танец. Очень скоро бизнесмен начал за ней ухаживать. Разумеется, не обошлось без классической увертюры: отношения с женой давно превратились в родственные, каждый живёт своей жизнью, а брак сохраняется лишь для виду — пока всё равно нет иных вариантов. Анжелика поверила Агурбашу сразу и безоговорочно приняла ухаживания владельца Минского мясокомбината, а вскоре и вовсе переехала в особняк харизматичного грека.
Бывшая жена Ольга в итоге просто ушла, оставив супругу всё — включая четверых общих детей. В 2001 году Анжелика официально стала женой Николая Агурбаша и приняла всех его наследников, а два сына и дочь самой вокалистки переехали в новый дом вместе с мамой. Николай лично взялся за раскрутку певицы, не жалея на это средств, и уже скоро имя Анжелики Агурбаш звучало повсюду. Благодаря мощной поддержке супруга стала участницей «Евровидения» и, окрылённая, отправилась покорять Россию.
К международному музыкальному конкурсу Анжелику готовил сам Филипп Киркоров. Сначала поп-король взялся за имидж певицы, пригласив знаменитого стилиста Сергея Зверева, а наряд для выступления создавал лично Валентин Юдашкин. Однако даже столь внушительная поддержка не принесла желаемого результата — Агурбаш заняла лишь 13-е место. Настоящим прорывом в карьере стала песня «Я буду жить для тебя», мгновенно превратившаяся в хит. Разумеется, всё это — услуги именитых стилистов, наряды от кутюр, помощь поп-короля и песня, написанная специально для Анжелики, — оплачивал муж звезды.
«Я упала и отключилась — если бы осталась, не выжила»: Шокирующая исповедь АнжеликиВ 2004 году Анжелика подарила мужу сына Анастаса. Окружающие в один голос твердили, как ей невероятно повезло: умный, щедрый, обеспеченный — живое воплощение мечты. Но за этим красивым фасадом скрывалась та самая реальность, которую не выставляют напоказ. Лишь после развода подопечная короля эстрады решилась на откровенность: последние годы брака превратились для неё в сущий кошмар.
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Мужа будто подменили: из любящего и заботливого мужчины Николай превратился в тирана и самодура, полностью подмявшего под себя жену, стал полностью управлять карьерой и жизнью артистки. Только он решал, с кем встречаться, когда и как петь, присутствовал на каждой репетиции и даже указывал балету, как двигаться. На любые попытки возразить следовал один ответ: она — никто, а он — земной бог, который создал её.
Какое-то время Анжелика терпела. Даже когда случилось первое рукоприкладство, женщина продолжала надеяться, что всё ещё можно исправить. Но однажды муж едва не лишил жизни певицу. Тогда, вымолив позволение проводить сына в школу, Агурбаш сбежала вместе с ребёнком.
«Он ударил меня по голове, я упала на пол и отключилась. А когда очнулась, не могла понять, где нахожусь. Это был не просто удар. Это был приговор. Я поняла, что если останусь, то не выживу», — рассказала Анжелика в программе «Судьба человека».Алименты бизнесмен платить не хотел, но в итоге ограничился суммой в размере прожиточного минимума.
«Сумасшедшие амбиции!»: даже мать не ожидала такого от сына «колбасного короля»Анастас Агурбаш рос удивительно самостоятельным и увлечённым ребёнком. Мальчик никогда не жаловался на скуку, всегда умел найти себе занятие. Его старшие брат и сестра тоже не представляли жизни без творчества. Дарья окончила Государственный университет управления по специальности «Менеджмент в шоу-бизнесе», работала с Тимати, а кроме того — пишет музыку и поёт. Никита получил образование в Милане, сегодня руководит отделом продаж в крупной компании, а в свободное время занимается графикой, в том числе рисует граффити.
Наследник колбасного магната с детства совмещал музыку, спорт и языки: ещё в средней школе записал несколько сольных песен, занимался тайским боксом и изучал иностранные языки. Но по-настоящему его манило изобразительное искусство — он мечтал о славе художника, равняясь на своего крёстного, известного белорусского мастера Андрея Смоляка. С этой мечты и начался его осознанный выбор: Анастас поступил на платное отделение колледжа по направлению «графический дизайн». При этом учёбу сын Анжелики оплачивал самостоятельно, без маминой помощи. Родительница поддерживала юношу, заказывая у него разработку макетов для печатной продукции и рекомендуя его услуги своим знакомым. Сам Анастас позже признавался, что учёба в колледже особого восторга не вызывала, к тому же дорога отнимала много времени. Из-за этого студент частенько пропускал занятия, но те предметы, которые считал по-настоящему полезными для будущего, посещал исправно.
Получив диплом колледжа, Анастас всё же вернулся к музыке и поступил в институт на музыкальное продюсирование. Бывшая жена мясного магната рассказывала о том, как была удивлена выбором отпрыска.
«Он меня очень удивил. Прежде занимался живописью, графикой, учился в архитектурном колледже, а теперь вдруг ушёл в рок-музыку. И у него сумасшедшие амбиции!» — рассказала Анжелика Агурбаш в интервью Metro.Молодой человек активно ищет свой стиль: участвует в проектах, работает с аранжировками. А ещё — пытается по-новому раскрыть творчество мамы: предлагает переосмыслить любимые миллионами песни, подарив им актуальное, свежее звучание. Сейчас Анастасу 21 год, и юноша находится в начале творческого пути.
Но уже заметна его принципиальная позиция: сын знаменитой артистки не намерен выезжать на имени матери, а прокладывает собственную дорогу — много трудится и во всём привык полагаться на себя, обращаясь за помощью только в крайнем случае. В начале 2026 года Анжелика Агурбаш сообщила, что планирует новую свадьбу. Однако заслуженная артистка России пока скрывает имя избранника, опасаясь, что огласка может навредить их отношениям.