Участница «Звезд под капельницей» раскрыла, зависима ли Волочкова от алкоголя

03 июля 2026, 17:10

Евгений Осипова заявила, что у Анастасии Волочковой нет зависимости от алкоголя

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Актриса Евгения Осипова заявила, что балерина Анастасия Волочкова не страдает от алкогольной зависимости, как говорят в прессе и соцсетях. Ее слова приводит издание «Абзац».





Осипова отметила, что она лично общалась с Волочковой и видела ее состояние, поэтому уверена, что у той нет проблем со спиртным. Актриса предположила, что публичный образ балерины — это часть ее шоу-бизнес стратегии. Она также отметила, что человек с настоящей зависимостью не смог бы работать в том объеме, в котором работает Волочкова.

«Поверьте, что люди, которые по-настоящему бухают, не приходят ни на какие шоу. Они валяются в других местах, под забором или в больницах, или у себя дома пролеживают на диване и не обращаются ни за чем», — пояснила Осипова.