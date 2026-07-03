Участница «Звезд под капельницей» раскрыла, зависима ли Волочкова от алкоголя
Евгений Осипова заявила, что у Анастасии Волочковой нет зависимости от алкоголя
Актриса Евгения Осипова заявила, что балерина Анастасия Волочкова не страдает от алкогольной зависимости, как говорят в прессе и соцсетях. Ее слова приводит издание «Абзац».
Осипова отметила, что она лично общалась с Волочковой и видела ее состояние, поэтому уверена, что у той нет проблем со спиртным. Актриса предположила, что публичный образ балерины — это часть ее шоу-бизнес стратегии. Она также отметила, что человек с настоящей зависимостью не смог бы работать в том объеме, в котором работает Волочкова.
«Поверьте, что люди, которые по-настоящему бухают, не приходят ни на какие шоу. Они валяются в других местах, под забором или в больницах, или у себя дома пролеживают на диване и не обращаются ни за чем», — пояснила Осипова.Она также назвала Волочкову трудоголиком, подчеркнув, что та часто проявляет доброту и щедрость. Кроме того, актриса высказала мнение, что критикующие балерину люди могут проецировать на нее свои собственные проблемы, не желая признавать их у себя.
Артистки вместе участвовали в реалити-шоу «Звезды под капельницей», где проходили курс в реабилитационном центре под наблюдением наркологов. Волочкова покинула проект на старте, но вернулась в финале, тогда как Осипова не дошла до конца шоу.
Несколько месяцев назад Волочкова уже подвергалась критике после того, как зрители заподозрили ее в употреблении алкоголя во время выступления. Балерина тогда опровергла эти обвинения и подчеркнула, что продолжает работать, несмотря на восстановление после операции.